La crisis frena los discos pero no las canciones en Menorca

Un poco de canción mediterránea con Cala Joia, un toque del personal folk de Leonmanso; el soleado ritmo del surf rock de The Trikinis o la verborrea de Wachu repartiendo estopa en forma de protesta. La máquina de hacer música no se para en Menorca, y como la edición de discos se complica en los tiempos que corren, buenos son los singles para que la fiesta musical no decaiga.

Eso es precisamente lo que pretende Leonmanso con «Elàstic», su nueva canción, un tema que era demasiado alegre para formar parte de su anterior álbum, pero perfecto para levantar el ánimo en estos días de confinamiento. «En la situación actual sentí la necesidad de compartirla para demostrar que pase lo que pase se puede seguir adelante con la música», confiesa el cantante, quien entiende su regreso a la actualidad como una forma de decir «aquí seguimos».

En un panorama en el que los grupos no saben muy bien cuándo podrán volver a ensayar juntos, o entrar en un estudio, toca tirar de la tecnología para acercarse un poquito. Eso es lo que han hecho The Trikinis, que ante la imposibilidad de reunirse para grabar unas cuantas canciones como tenían previsto para este mes de abril, se han sincronizado cada una desde su casa para lanzar un nuevo single e invitar al público a soñar con un soleado día en Punta Prima, tal como explica el guitarrista Pedro Sánchez Tuomala.

Por su parte, Cala Joia va regalando canciones que no se incluirán en el disco que ya tienen casi a punto pero que no saben cuando van a poder lanzar, mientras de forma paralela sigue recaudando fondos a través de la plataforma Verkami. El coronavirus también les ha trastocado todos sus planes, y aunque Josele Albelairas se esfuerza por ser optimista, dice que «cuando miro a la realidad veo la temporada perdida».

Wachu tiene claro desde hace tiempo que lo de sacar un disco físico carece de sentido a estas alturas, pero eso no quita que siga editando álbumes digitales. El nuevo, «50%50», ya tiene las diez canciones a punto, solo a falta de ser masterizadas. La idea inicial era lanzarlo en mayo, pero ya avanza que la situación actual obligará a retrasarlo un tiempo aún por determinar.

Algunos temas

The Trikinis. «Punta Prima Dreams» ya existía como canción, solo faltaba grabarla, y la banda de surf rock menorquina lo ha hecho desde el confinamiento, cada uno desde su casa, tal y como se refleja en un vídeo tan alegre como divertido.

Leonmanso. Para su último disco Llure Marquès tuvo que dejar cinco canciones fuera por cuestiones de espacio y de concepto. Una de ellas fue «Elàstic», que ahora recupera en formato de single y con un vídeo aún en fase de montaje.

Cala Joia. El dúo está sacando buen provecho del confinamiento, periodo durante el que han nacido cuatro canciones («Es meu tresor», la última de ella) que se pueden escuchar en YouTube. En la imagen, en uno de sus recitales a la puerta de su casa.

Wachu. El de Ferreries es sin duda una de las figuras más destacadas del rap insular, como demuestra una vez más en «Protesta», adelanto del nuevo disco producido por Erguido y grabado por Angeliyo, también responsable del vídeo: Ojo al ‘cameo’ de Pedro Sánchez.