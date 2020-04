Un ‘Monstre’ que avisa a la societat

«No som tots iguals davant d’un monstre, res canvia si no ho vols. El cel segueix sent el sostre d’un planeta que ha dit prou. Estic cansat, no vull jugar, però el vent em diu que hi ha moltes ànimes en joc». Amb aquesta estrofa comença Shanti Gordi la seva darrera creació musical. És «Monstre», una cançó sorgida de les reflexions que inspiren els silencis i la quietud d’una pandèmia que s’està cobrant cars tributs: vides.

El músic ciutadellenc és l’autor de la lletra, la veu, la música i els arranjaments d’una cançó que veu la llum amb un videoclip, per al qual compta amb fotografies i muntatge de Tomàs Orell, i la producció, arranjaments i so de guitarra de Quim Ribó.

«És una reflexió sobre el món on vivim i de les prioritats que tenim i que hauríem de canviar. El món, així, aniria millor», creu Gordi, convençut. «La natura s’alegra d’aquest estop, és un moment en què molts han marxat i hem d’anar alerta amb el que feim». I conclou indicant que «consumim i viatjam massa, centres comercials i aeroports plens, tothom amb mòbil. I jo el primer, però ho esteim fent malament». I així arriben monstres, malalties, que generen por i moltes morts, lamenta Shanti.