Rap per a repensar el model turístic

«La intenció no és ofendre a ningú, no es tracta d’acabar amb el turisme, jo mateix m’hi dedic. Però és una reflexió sobre la necessitat de canviar de model, que vagi més d’acord amb la nostra Illa, sense destrossar-la». Així defineix Lluís Juaneda, la meitat artística d’Orgànic —i que completa Ivan Bosch—, la intenció que hi ha al voltant de «Tot inclòs», tema del qual acaben de presentar el seu videoclip, amb la participació d’un altre raper, Pere Mesquida, Meski, d’Alaior, i Àlex Tudurí, conegut com a Khramer i que és l’autor de la part musical.

«Tot inclòs», que fou enregistrat el desembre a Cala Blanca, xerra de l’impacte que té el turisme de masses. «És realment el model que volem per a Menorca?», es demana el raper tot observant exemples propers, i no propers, d’indrets que apostaren per la massificació i moriren d’èxit. «Tenim casos ben a prop, i també n’hi ha lluny, a Tailàndia. Al principi duu riquesa, però després s’acaba».

«Ja que som reserva de biosfera hauríem de reflexionar, el tot inclòs és la part més ferotge del turisme», lamenta.

Ara, el moment adequat

«Vam gravar les imatges quan en Pere va venir de Barcelona per Nadal», detalla Juaneda. «No havia tingut gaire temps per editar-ho, i ara, amb la situació actual, vam pensar que seria una crítica interessant». I és que, de qualque manera, la crisi sanitària té a veure amb el model de món global i frenètic de la societat. Com és habitual amb Orgànic i Meski, «Tot inclòs» és un rap en menorquí. Són dels pocs rapers de l’Illa que aposten per la llengua autòctona.