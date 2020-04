Cris Juanico reescriu ‘al vidre’ amb una orquestra de corda

Cris Juanico recupera de la seva discografia «Amb un dit as vidre escric», cançó inclosa en el disc «F(a)usta» (2015) i que ara reviu amb una versió més coral, amb una orquestra formada per tots aquells músics que l’han acompanyat en els seus directes al llarg dels darrers anys.

El músic ciutadellenc aprofita el confinament per a presentar un projecte en el qual prenen part una vintena de músics. Ell mateix explica que són els intèrprets que han format «diferents quartets de corda» i també els que ho han fet quan ha actuat amb banda de rock.

Ara, Juanico els reuneix a tots sota el nom d’Orquestra SuperFausta, per enregistrar un videoclip en la distància obligada, per a una cançó que ben podria haver estat composada en un moment com l’actual, pels paisatges i les escenes que evoca i descriu.

Nou violins, quatre violes, quatre violoncels, un contrabaix, un baix, una guitarra elèctrica i una bateria s’apleguen al voltant de la veu i la guitarra de Cris Juanico, per a rememorar les vetllades de diferents gires, «Una Nit F(a)usta», «Benejam», «Gira Tretze» o «Gira Viva». El vídeo, publicat a Youtube, acumula amb les primeres hores més de 2.200 visites.