‘Windows’, la nova vida de Soldevila

El músic Guiem Soldevila presenta aquest divendres a través de les plataformes digitals el seu nou single, «Windows», una cançó sorgida de l’actualitat més recent i amb la qual expressa tot un món de sentiments i on no falta ni l’esperança de tornar a aixecar el vol, ni tampoc una reflexió sobre la ceguesa que va impedir veure com s’atracava la tempesta.

Spotify o iTunes són algunes de les plataformes on es publicarà aquest nou tema, «inspirat absolutament amb el moment present que vivim» i que, de fet, «no deixa de ser un petit homenatge a tots nosaltres, per aquests moments complexes i incerts, i on rere cada finestra hi ha vides i històries personals».

La lletra i la música de «Windows» (composta i interpretada) és de Soldevila, i la cançó s’ha «escrit, gravat i produït durant el primer mes de confinament». Mathias Chaumet (França) ha fet les mescles i la masterització és de Yves Roussel, de Barcelona. Edita Satelite K i es podrà veure també a Youtube, amb traduccions en català i castellà.

Maria Genestar és l’autora de la portada del senzill, inspirada en la lletra, concebuda «en anglès», llengua en la qual «he cantat moltes vegades, però aquesta és la primera cançó que public». I és que «l’expressió creativa sorgí així, és un pas més», admet el cantant i compositor, qui afirma que per açò, per l’idioma, «hem volgut cuidar-ho», ell i la seva cosina Júlia López, traductora que ha ajudat amb les traduccions al català i castellà, «perquè tothom ho pugui entendre».

A «Windows» l’intèrpret parla de les sensacions estranyes d’aquests dies, dels cors i els sospirs que hi ha al darrere de cada finestra, i de la incapacitat del món per veure venir el cop. Un ocell, però, farà somiar amb l’arribada de l’hora de tornar a aixecar el vol.

Concert i nou disc a la vista

Sobre l’idioma, el músic reconeix i avança amb comptagotes que «estic a la meitat d’un nou disc, que ja fa mesos que està en procés» i on hi haurà cançons en anglès. «Estic escrivint molt, però encara no sé quantes cançons seran» en aquesta llengua.

Sí sap, en canvi, la data de l’estrena d’aquest single, amb un concert en streaming sol·licitat pel Casal Català de Londres. «Serà de mitja hora, en principi dia 21 de maig, per Instagram i per a tota la població catalana a Londres, encara que ho podrà veure tot el món».