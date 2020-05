Museus i biblioteques, l’inici del desconfinament cultural

El Museu de Menorca i les biblioteques de l’Illa seran, si res no canvia, les primeres instal·lacions culturals que reobriran. Així consta en la planificació del govern central per al desconfinament. Uns plans segurament massa optimistes com asseguren per exemple des de teatres i cinemes.

La data del 4 de maig prevista per a reobrir els arxius es veu inviable des de l’Arxiu Històric de la Biblioteca Pública de Maó. El seu director, Pau Salort, que admet que «no esperàvem que fos tan prest», creu que l’arxiu i la biblioteca no obriran fins dia 11 de maig (inici de la fase 1). I serà, en qualsevol cas, per a les biblioteques de tota Menorca i només per a préstecs i devolucions i amb «circuits per entrar i sortir» i amb les mesures de seguretat garantides, i intentant comptabilitzar-ho amb el dret al teletreball del personal.

La Xarxa de Biblioteques de Menorca, reunida ahir, tractà temes com el de les mesures per garantir la higiene. Per exemple, aplicant una quarantena als llibres que tornin els usuaris. «Quedaran set dies en caixes de dipòsit», el temps que resisteix el virus en el paper i el cartó.

Quant a les fases següents de desescalada, quan es permetin fer consultes, les biblioteques reduiran seients per respectar els aforaments fixats i, de cara al juliol i l’agost, Salort espera recuperar o fer algunes activitats al carrer (projeccions de documentals, conferències).

Museu de Menorca

La principal institució museogràfica de l’Illa tindrà autorització per obrir les portes als visitants l’11 de maig. Data que es podria endarrerir alguns dies mentre s’adeqüin els espais a les normatives sanitàries. «Treballarem per a poder obrir, però ho hem de fer amb totes les mesures de seguretat, amb un terç de l’aforament i tenint guants i mascaretes per al públic i els treballadors» per a «minimitzar riscos», apuntava ahir la directora del Museu de Menorca, Carolina Desel, qui recorda que els museus no podran fer activitats complementàries. «Reprogramam tots els actes i intentarem fer-ne de nous», i ja s’ha decidit que l’exposició sobre Joan Flaquer s’allargarà més enllà de l’octubre, «fins al febrer o el març de l’any que ve».

Per altra banda, els amants al setè art no ho tindran fàcil i segurament hauran d’esperar més enllà del 26 de maig que preveu el govern, per anar al cinema. Ho creuen des dels Cinemes Canal Salat, on Andreu Torres recorda que «les distribuïdores no estrenaran pel·lícules si no han aixecat el confinament a Madrid i Catalunya», ni si «estan a un terç de l’aforament».

Els Cinemes Ocimax es remetien ahir al comunicat de premsa publicat per la Federación de Cines de España, on xifraven en més de 100 milions d’euros les pèrdues dels exhibidors i reivindicaven ajudes concretes. Així mateix, l’entitat ha elaborat un protocol de seguretat per al retorn a l’activitat: venda electrònica d’entrades i sense efectiu en taquilles amb mampares, gels hidroalcohòlics, controls d’aforament o més neteja.