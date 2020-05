L’hora de la veritat per a biblioteques i museus

Les biblioteques i els arxius de Menorca es van convertir ahir en els primers espais culturals que van reiniciar la seva activitat després de prop de dos mesos. Va ser per atendre de nou als seus usuaris i bàsicament per al servei de préstecs, garantint al màxim la seguretat, gràcies als protocols establerts.



Al principi, els horaris d’atenció al públic de les biblioteques seran reduïts i amb unes normes bàsiques, d’ús i d’higiene.



Els usuaris de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca (inclosa la de la Fundació Rubió Tudurí, que és un centre adherit) es troben una solució hidroalcohòlica a l’entrada, i s’exigeix l’ús de guants per poder accedir a les instal·lacions. La mascareta no és obligatòria, però sí «molt convenient», i s’han de seguir els itineraris indicats i respectar la distància de seguretat de 2 metres entre usuaris.



Durant la fase 1 del desconfinament, la biblioteca no es pot utilitzar per a consultes ni com a lloc d’estudi, i tampoc es poden emprar els ordinadors i no està operatiu el servei de wifi.

Quant al servei de préstec, tot el material retornat romandrà en quarantena durant un període mínim de set dies, després del qual tornarà a estar a l’abast del públic.



El personal de les biblioteques atén peticions per correu electrònic o a través de telèfon. En cap cas es programaran activitats complementàries.



Per la seva banda, els arxius ofereixen servei «preferentment, per via telemàtica», podent obtenir l’usuari fins a vint-i-cinc unitats documentals per consulta. En aquest cas, a diferència de les biblioteques, «quan sigui absolutament imprescindible, es podran fer consultes presencials a l’arxiu, amb previ avís», amb una limitació de consulta de fins a deu unitats documentals per jornada.



Per a poder fer consultes documentals als arxius és imprescindible l’ús de guants i mascareta, i l’usuari disposarà d’aigua, sabó i solucions hidroalcohòliques. Després de la manipulació dels materials aquests quedaran en quarantena durant deu dies per a la seva desinfecció.

Avui, el Museu de Menorca

El Museu de Menorca té previst obrir avui al públic, encara que inicialment només serà visitable l’exposició temporal «Joan Flaquer i l’enigma dels 40 vasos. 50 anys d’arqueologia menorquina (1910-1960)». I és que com indica la directora Carolina Desel, pel fet de «ser un museu amb moltes sales no tenim els mitjans per a poder controlar tots els espais».

Així, tot indica que «obrirem la resta de sales quan estem ja en la nova normalitat». És a dir, a partir del 24 de juny, quan es preveu que s’acabi la tercera fase de desescalada.