Joventuts Musicals de Maó anul·la el seu festival d’estiu

Joventuts Musicals de Maó ha decidit suspendre el XLVII Festival de Música de Maó previst per als mesos de juliol i agost. La causa, la incertesa sobre les possibilitats reals d’organitzar els deu concerts programats, fet que fa que la junta directiva apel·li a la prudència i, en el seu lloc, proposi un cicle alternatiu que durà per títol «Musica Inter Tempora», amb artistes locals.

«La incertesa amb les mesures futures, que depenen dels resultats que es vagin obtenint de la desescalada, fan que, a hores d’ara, no sabem segur quina connectivitat tindrà Menorca» durant l’estiu, explica el president de Joventuts Musicals de Maó, Lluís Sintes, qui afirma alhora que «òbviament i com a deferència als artistes que teníem compromesos, s’intentarà passar tot el programa a l’estiu de 2021».

La decisió es fonamenta en diversos punts: el desconeixement de com quedaran les limitacions dels aforaments, el fet d’haver descartat les actuacions al Teatre Principal i de no saber si podran fer concerts al Claustre de Sant Francesc, i també que haurien de venir artistes de Madrid, València, Anglaterra o Suïssa. Tot plegat «ha fet que finalment desestimem la idea de dur a terme el festival» i que «en el seu lloc la directiva ja treballa en una proposta alternativa», avança Sintes.

Serà un «cicle més lleuger» que «constarà de quatre concerts amb intèrprets menorquins, valorant espais amplis i a l’aire lliure». Per exemple, el Parc Rubió Tudurí, l’església de Santa Maria o el Claustre del Carme. La imatge d’aquest cicle serà la que José Bespín havia preparat per al festival d’estiu.

Endavant, a Ciutadella

Per ara no hi ha canvis a ponent. Allà, Joventuts Musicals de Ciutadella manté la intenció que, del 13 de juliol al 31 d’agost, es dugui a terme el 48è Festival de Música d’Estiu. La presidenta de l’entitat, Pilar Carreras, confia que es puguin celebrar els vuit concerts previstos, encara que no descarta que «el festival es pugui allargar més enllà» si hi hagués qualque ajornament per problemes de viatges d’artistes, i també es plantegen afegir qualque actuació amb artistes locals.

Quant a l’escenari, el Claustre del Seminari en principi ofereix garanties. Hi caben 300 cadires i si es reduís l’aforament a la meitat, serien les 150 entrades que, de mitjana, «solem tenir als concerts».