JJMM Maó aposta per un festival ‘made in Menorca’

Joventuts Musicals de Maó aposta aquest estiu pel talent menorquí per combatre els efectes de la crisi sanitària. I ho fa proposant una alternativa a l’habitual festival d’estiu: «Musica inter tempora», un cicle de quatre concerts entre el 22 de juliol i el 22 d’agost.

La situació generada pel coronavirus feia impossible preveure si a l’estiu, quan estava previst el festival d’estiu de Joventuts Musicals, seria possible celebrar els diferents concerts (fins a deu), alguns d’ells amb músics que havien de venir de països com Anglaterra o Suïssa. Aquesta incertesa va provocar que la directiva de l’entitat maonesa decidís cancel·lar i posposar aquelles actuacions, en principi per a l’estiu de 2021, i plantejar una alternativa menys arriscada, apostant per artistes locals i sense el risc que no poguessin viatjar fins a Menorca.

Un nou festival

És així que Joventuts Musicals presenta aquest «Musica inter tempora» com Festival de Música d’Estiu alternatiu, que constarà de quatre cites, principalment en espais a l’aire lliure. Concretament, dos concerts tindran lloc al Parc Rubió i Tudurí, un serà al Claustre del Carme, i l’altre es farà a l’església de Santa Maria.

Quant als artistes que hi participaran, manté la seva presència al festival l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, sota la direcció de Francesc Prat, encara que amb una proposta diferent de la prevista per al festival finalment cancel·lat.

Les altres apostes de Joventuts Musicals són el MenorcaBrass Ensemble, l’agrupació dirigida per Cati Mariano i Xavi Seguí que sorgeix arran dels cursos d’estiu que es celebren as Mercadal; i el jove Quintet Nura, del jove maonès Marc Pascual, i que tindrà com a artistes convidats a dos músics solistes també menorquins, Gibet Pons i Marc Bosch.

Cronològicament, el segon concert el protagonitzaran, a Santa Maria, l’organista Tomé Olives i el cantant Lluís Sintes, que interpretaran un repertori amb obres d’Alaquer, Fuxà, Benet Andreu o Carnicer. Des de Joventuts Musicals consideren que aquest festival demostra la responsabilitat de l’entitat envers la salut les mesures sanitàries imposades. Així, en cada concert es garantirà la seguretat, del públic i dels artistes.