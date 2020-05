Segona oportunitat pels malvats de l’animació infantil

Imaginen a Jafar, l’antagonista del film «Aladdin», deixant de ser un bruixot malvat per convertir-se en un botiguer? A Scar, el dolent d’«El rei lleó», penedit i decidit a convertir-se en pare d’acollida? O al terrible capità Garfi, de «Peter Pan», deixant de generar terror als mars per a crear un restaurant al seu vaixell? Idò aquests són alguns dels supòsits que inclou la composició que ha creat el músic menorquí Andreu Barceló, en el marc d’un treball per a les pràctiques amb infants dels seus estudis d’Educació Primària. Un tema que esdevé un recurs didàctic perquè els alumnes «aprenguin, alhora que gaudeixen amb la música».

Andreu Barceló és de Ciutadella i està acabant quart de carrera a la Universitat de Barcelona. Enmig de la pandèmia, ha tingut l’oportunitat de fer una sessió per videoconferència amb els estudiants de 5è de Primària de l’Escola Barrufet, al barri de Sants, amb els quals ja havia fet pràctiques el curs passat.

Enguany, com a mestre de l’especialitat de música, va plantejar una composició pròpia, titulada «Els malvats es mereixen una segona oportunitat», i il·lustrada amb personatges dolents de les pel·lícules de Disney. La intenció era mostrar com les persones poden rectificar les seves accions, a partir d’exemples diversos. «Que Cruella de Vil, que maltractava els animals, es transformi i comenci a emprar teixits no provinents d’animals com les pells», per exemple. «Per molt que ho hagis fet malament, convé saber donar una segona oportunitat», creu Barceló.

Feedback

La història que ha transmès a través d’aquesta cançó, convertida en un vídeo elaborat per Pau Martí i que es pot veure a través del canal de Youtube «Cançons didàctiques», ha agradat als alumnes del centre barceloní. «L’any passat ja havia fet pràctiques amb aquest grup d’alumnes i ha estat molt gratificant veure com han valorat la cançó», que han après i compartit tots junts, i que l’autor espera que «algun d’ells s’animi i faci un vídeo cantant-la».

Barceló, que acaba aquest any els estudis, planeja quedar un temps a Barcelona, on creu que «hi ha més oportunitats» de feina com a docent. Mentrestant, continua creant, amb Ramé, el seu grup de música folk alternatiu, que ha actuat a la capital catalana i també a Menorca. De fet, si tot va bé, està previst que participin en el Festival Pedra Viva, a l’agost.