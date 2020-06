Ruth Llopis: «Fent ‘Valeria’ m’ho he passat molt bé»

Ruth Llopis, que interpreta a Rebeca, la germana de la protagonista a la sèrie «Valeria», observa des de Madrid les reaccions que està generant una de les grans apostes nacionals de Netflix. Durant les primeres setmanes va ser la sèrie més vista a la plataforma i quasi un mes més tard es manté en el tercer lloc del rànquing.



L’actriu ciutadellenca, a qui darrerament hem pogut veure a la sèrie «El secreto de Puente Viejo» o a pel·lícules com «Durante la tormenta», «Contratiempo», o «El Rey tuerto», valora molt positivament la seva participació a «Valeria», una sèrie que, com apunta, «va dirigida a un target molt concret, és molt fresca, aporta molt de color i és molt fàcil de veure».

«Està funcionant molt bé i ara esteim esperant a veure si es confirma que hi haurà segona temporada», diu Llopis. I és que tot i que alguns mitjans així ho indiquen, els actors encara no tenen la confirmació de la productora.

Rodatge



«Jo m’ho he passat molt bé, tant en el rodatge com veient la sèrie», assenyala l’artista, la qual gaudeix dels bons resultats del producte. «Està sent del més vist a Netflix», comenta la intèrpret, conscient, per altra banda, que no ha agradat a tothom. Sobretot «a la gent que ha llegit els llibres (en què s’inspira la sèrie), se sent decebuda, perquè parteix d’uns personatges preconcebuts» que es traslladen a la pantalla de forma diferent.



Quant al seu personatge, la menorquina explica que «és la germana de Valeria, i és el típic personatge que no cau bé, que sempre ha tingut el suport de la família i que sempre li ha anat tot bé». És «una tia repel·lent, però guai», matisa.



A partir d’aquí, Rebeca «diu a Valeria allò que als artistes no ens agrada que ens diguin, que si no pot treballar en allò que li agrada, haurà de cercar una alternativa». En realitat «intenta ajudar a Valeria, una escriptora que necessita espai per a descobrir, investigar i escriure i que viu un moment difícil».



Ara mateix, Ruth Llopis està afectada, com tots, per la pandèmia. «S’han aturat tots els rodatges i només es fan càstings, de forma telemàtica, amb self tapes on et graves i envies els vídeos». Una fórmula que «no és la millor i es fa estrany perquè no tens el contacte amb el director», però és la manera de cercar nous projectes.



Mentre espera la confirmació sobre la continuïtat de «Valeria», Ruth Llopis aprofita el temps per fer país. Enamorada de Menorca, tots els dijous presentar a les xarxes receptes menorquines, juntament amb cuiners com Joan Bagur, Joan Canals o Emilio Samblás.