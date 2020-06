El Conservatori de Menorca tanca el curs avaluant telemàticament

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca no s’ha salvat de la pandèmia i s’ha vist obligat a tancar el curs de forma estranya. Les avaluacions s’han hagut de resoldre telemàticament, encara que açò no ha estat possible amb els alumnes de classes col·lectives, grups de cambra, de banda o d’orquestra. Amb tot, des del centre ja es preparen per al pròxim curs, el qual, per ara, tampoc està absent d’incerteses.

Una de les certeses que hi ha, si res no ho canvia (fet que tampoc és descartable, tenint en compte la situació), és que el curs 2020-2021 començarà el 5 d’octubre, dues setmanes més tard del que seria habitual, ja que les proves d’accés, que s’haurien d’estar fent aquests dies, s’han convocat entre el 7 i el 25 de setembre.

El director del centre, Miguel Gonell, admet que tot plegat està envoltat d’incerteses i tant l’equip directiu com el claustre de professors estan a l’espera que vagin arribant les indicacions, des de la Conselleria d’Educació i des del govern central. «Tenim l’esperança que podrem començar el pròxim curs amb certa normalitat», desitja. I és que el curs que finalitza ho ha fet amb «un descens de rendiment dels alumnes», sobretot les «dues darreres setmanes». «L’alumnat pensava que podria fer alguna classe presencial, però tot s’ha anat prorrogant i no ha estat així», lamenta Gonell, qui creu que la situació, tan llarga i difícil de passar, ha generat cansament i desmotivació entre els joves.

Avaluacions

Professors i alumnes s’han hagut d’adaptar a la situació. «Ens ha passat com a tots els centres educatius, hem anat sobre la marxa». Així, «hem anat fent classes, amb vídeo-trucades o amb gravacions dels alumnes, que enviaven perquè els professors les veiessin». Un sistema poc efectiu, en realitat, «perquè no és el mateix, és més difícil donar indicacions als alumnes». I no només açò. «L’handicap més important ha estat el so; internet falla molt i així és difícil valorar la sonoritat».

Així i tot, tant les classes pràctiques com les teòriques s’han pogut resoldre. Més difícil ha estat amb els ensenyaments col·lectius. «Els alumnes s’han gravat, però no és el mateix que reunir la banda, que són vuitanta, o l’orquestra, que són quaranta alumnes». D’aquesta manera «es perd tot» el valor del que ha de ser una sessió en grup, que per altra banda, esdevé un dels grans atractius per als joves, que gaudeixen, com ha de ser, del plaer de tocar junts.