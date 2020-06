L’OSIB estrena protocols de seguretat a Maó

Un quintet de vent metall de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears tindrà l’honor d’oferir a Maó la primera actuació impulsada des de les institucions públiques des de la declaració de l’estat d’alarma. Serà el 21 de juny (20.30 hores) al teatre de l’Orfeó Maonès, en el que serà, per altra banda, l’inici d’una col·laboració més estreta entre l’entitat, el Teatre Principal de Maó i l’Ajuntament de la ciutat.

Samuel Herment i Samuel Garcia (trompetes), Nigel Carter (trompa), Vicente Cascales (trombó tenor) i Miguel Sáez (trombó baix) interpretaran a Maó una selecció d’obres de Monteverdi, Dukas, Debussy, Bernstein o Morricone, entre d’altres. Serà en un concert que servirà com a «prova pilot» per posar en pràctica les mesures de seguretat higièniques i sanitàries en un recinte cultural tancat.

L’oferiment de l’OSIB de venir a Menorca no el volien desaprofitar des del ‘Principal’, que acaba de posar en marxa un programa de residències artístiques per a les pròximes setmanes fins que tornin els espectacles. És així que s’inicia un vincle més estret amb l’Orfeó, que pròximament es concretarà amb la firma d’un acord de col·laboració, per unir esforços en una «simbiosi» cultural que serà útil. Així ho anunciaren la regidora de Cultura, Conxa Juanola, la gerent del Teatre Principal, Àngela Vallés, i la presidenta de l’entitat orfeonista, Lali Olives.

Per al concert de dia 21 hi haurà un aforament del 50 per cent, és a dir, amb 150 de les 300 localitats que té l’Orfeó. «Es respectarà el metre i mig entre espectadors» assegurà Olives, entre les localitats que es posaran a disposició del públic, com a invitació, de dilluns a divendres (de 9 a 14 hores) a les taquilles del ‘Principal’. «La gent ha de venir amb mascareta, i si no en té, les facilitarem», garantiren, alhora que coincidiren totes que aquesta cita «és un repte i una responsabilitat». Per açò, es seguiran rigorosament les recomanacions que s’acaben de fer públiques des del govern central per a espectacles culturals.

Aquest concert serà la primera pedra del conveni que es firmarà prest i que permetrà optimitzar recursos entre entitats. Per exemple, la derivació d’una sala a l’altra d’espectacles que, per característiques o aforament hi encaixin millor; o la col·laboració en coproduccions; entre altres.