Nit de cançons amb Guiem Soldevila

El cantautor menorquí Guiem Soldevila tornarà de nou al màgic entorn de Torre d’en Galmés per a protagonitzar, el 5 de juliol, una nova edició del Concert de la Lluna Plena, l’esdeveniment que des de 2012 organitza l’Ajuntament d’Alaior.

La cita tindrà enguany un caràcter encara més especial, pels mesos de confinament que han buidat l’agenda cultural (presencial). És així que el poblat megalític tornarà a acollir aquest esdeveniment, on Guiem Soldevila (veu, guitarra i piano) actuarà acompanyat pel violoncel·lista Pau Cardona, i amb les intervencions de dansa de Geliah Dansànima.

El compositor ciutadellenc avança que en aquest concert «repassaré temes de tres discs meus, ‘Nura’, ‘Amoramort’ i ‘Fins demà o la propera metamorfosi’», i també inclourà l’estrena en directe de «Windows», el primer single publicat fa un parell de mesos i que formarà part del seu nou disc, que veurà la llum el 2021. «Serà un repàs a la meva trajectòria, però mostrant ja el meu nou camí», on explora noves sonoritats i on s’introdueix en la música pròpia en anglès. De fet, abans que es publiqui el proper disc, Soldevila té previst publicar un parell de senzills més. Seran «petites entregues» per avançar el pròxim treball discogràfic.

Quant a la realització del concert a Torre d’en Galmés, el regidor de Cultura alaiorenc, Tiago Reurer admet que, avui, en la fase 3 de desescalada, «en un recinte arqueològic només es poden fer visites, no activitats, però confiam que a finals de juny ja sigui possible». És així que des del consistori estan acabant d’enllestir el tema de les entrades, sobre el que informaran pròximament.

El que sí que tenen en compte és que l’aforament serà més reduït, i es passarà del centenar i mig de localitats que hi ha habitualment al jaciment, a entre «vuitanta o noranta, com a màxim».

Abans, a Sant Lluís

Soldevila arribarà a Torre d’en Galmés just després d’haver actuat uns dies abans a la platja de Binissafúller. Per a l’1 de juliol, l’Ajuntament de Sant Lluís prepara un concert, amb els mateixos protagonistes i amb un format similar. «Serà el mateix concert que farem després a Alaior», diu el compositor, qui destaca també el paratge especial de Binissafúller com a escenari musical.