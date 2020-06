‘Cabell d’àngel’, la sèrie menorquina del confinament

«Cabell d’àngel» és el serial a internet que ha impulsat el director teatral Víctor Genestar i que acaba de presentar el novè capítol. És una iniciativa sorgida durant el confinament, en la qual participen una quinzena d’actors menorquins i residents a l’Illa, amb la principal finalitat de «mantenir la flama» de la interpretació, a la vegada que s’endinsen en el món de la ficció televisiva a través d’una sèrie que va creixent dia a dia.

El primer capítol es va publicar a través de Youtube el 25 d’abril, i des de llavors s’han anat penjant regularment tots els episodis d’aquesta sèrie inspirada en el mateix confinament, i on diferents personatges, dibuixats per Genestar, participen de la «història d’amor» entre els seus dos personatges principals, en Toni Salord i na Margarita Pons, interpretats per Toni Riudavets i Marga Busom.

Genestar, que ha comptat amb alumnes de les seves aules de teatre, explica que «la necessitat de fomentar la creació teatral» va impulsar aquest projecte, que parteix del disseny dels personatges. «No hi ha un guió establert, l’actor parteix d’unes pautes i unes directrius bàsiques i després hi ha molta improvisació».

L’estat d’alarma ha condicionat la metodologia de treball i també el tipus d’imatges. Cada actor «ha après a gravar» a partir d’indicacions del director, tècnic superior de realització d’espectacles audiovisuals. De fet, els intèrprets també han après a actuar per a una càmera, encara que sigui de telèfon mòbil, perquè «no té res a veure amb l’actuació a l’escenari». Un món nou, per tant, per aquests artistes que Genestar considera que demostren «un gran talent, són actors que perfectament poden encarar projectes més professionals», assegura, després de setmanes de feina amb una iniciativa que s’està fent pensant amb tothom. En col·laboració amb Assorme i la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, tots els diàlegs estan traduïts al llenguatge de signes, i a més s’han incorporat subtítols en castellà, perquè la pugui veure més gent.

L’argument

«Cabell d’àngel» narra la història dels seus dos protagonistes, dues persones majors que troben la seva altra mitja taronja quan pensaven que ja ho tenien tot fet en el camp de l’amor. A partir d’aquí, la pandèmia i el confinament, juntament amb les vídeo-trucades que tant s’han posat de moda, serveixen per a desenvolupar la trama, amb la implicació d’intèrprets com Imma Mas, Loles Pérez, Àngels Mercadal, Joana Fiol, Maria Cubas, Guida Mercadal o Imma Cortès.

També participen Maria Moll, Aina i Fanny Pons i Sara Agramunt, juntament amb Víctor Genestar, que fa el paper del fill d’en Toni Salord. I entre tots, donen vida a uns personatges que intenten reflectir la «idiosincràsia menorquina», amb reflexions i tocs d’un «humor molt d’aquí», per xerrar de la quotidianitat, de les vivències del poble.

La sèrie acumula més de 4.500 visualitzacions i ja només falta el darrer capítol. «Després ens agradaria fer una segona temporada», diu el director, tot i que afirma que «voldríem que fos amb els mitjans convencionals, amb càmeres, i amb els actors podent-se centrar en la interpretació», conclou.