Així sona l'enregistrament més antic del Jaleo de fa mes d’un segle

El Museu de Música de Barcelona ha descobert l'enregistament sonor més antic del Jaleo, datat pels voltants de 1900. Ho ha fet públic aquest dimarts tant en el seu compte de Twitter com en el seu web.

Es tracta d'una peça enregistrada en un disc cartró, que el Museu de la Música va donar a sampleritzar a la empresa Accenture, i on hi havia el clàssic Jaleo de les festes de Menorca, o el que és el mateix la Jota Estudiantina, que prové de El Postillón de La Rioja, una peça de la sarsuela amb lletra de Luis de Olona i música de Cristóbal Oudrid, composta i estrenada a Madrid l'any 1856.

En la imatge del disc, desvetlla la documentalista Sara Guasteví, «amb la tinta esborronada, es podia llegir, justament, El postillón de la Rioja, Jota Nº 2».

En un post publicat en el seu web, el Museu de la Música explica la història del Jaleo i com va arribar a Menorca. La música del Jaleo sorgeix al 1888 en les festes de Ciutadella, quan la Banda Popular, creada el 1880 i dirigida per Guillem Alba Llorens, la va fer sonar durant el Caragol des Born. La melodia es va fer tant popular, que des de llavors sona ininterrompudament a les festes de Menorca.

El Museu de la Música detalla que la troballa més antiga fins ara de la Jota estudiantina, d'Oudrid, datava de 1917, però eren «partitures impreses, no enregistraments sonors», malgrat que en aquell any sí que hi ha dues jotes d'El postillón de La Rioja enregistrades, però cap delles era la Jota estudiantina, sinó que eren Caleseras i Canción del pajarito.

Per tant els enregistraments de la peça Jota estudiantina, fins ara, eren recents (a partir dels anys 70), cosa que pot sorprendre si es té en compte que es tracta d'una melodia tant popular a Menorca des de fa més de 130 anys. Es creu que no es va enregistrar abans degut a precisament a açò, a que es tracta una cançó popular a Menorca i no fou «fins als anys 1960 no va arribar la tecnologia necessària per a fer enregistraments a Menorca», detalla el músic menorquí Bep Mercadal.