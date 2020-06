Vuit concerts as Mercadal i Fornells amb ‘Música km 0’

Vuit seran les actuacions que oferirà Joventuts Musicals des Mercadal i Fornells en el cicle de concerts «Música km 0», l’esdeveniment que es durà a terme al municipi en substitució del festival que estava previst per als pròxims mesos, i que s’ha posposat per a l’estiu que ve.

Des de l’entitat mercadalenca han programat una alternativa per als propers dos mesos, apostant per «artistes de Menorca i amb relació amb el municipi», que oferiran vuit concerts «amb repertoris variats, des de música clàssica, de cambra o moderna amb jazz o bossa nova», apunta la seva presidenta, Catalina Pascual.

Aquest cicle musical s’estendrà del 12 de juliol al 26 d’agost, en dues ubicacions emblemàtiques com la placeta de l’Església des Mercadal per a les dues primeres cites, el Castell de Sant Antoni de Fornells per a les següents, i també el pati de l’escola Mare de Déu del Toro, per a la darrera actuació.

La formació Riudolç Brass encetarà el «Música km 0» amb un repertori amb obres de Bach, Gansch, Stravinsky o Egea, i donarà pas a l’actuació de Speculum Musicae de Montse Mercadal, Marina Plovins i Lore Arantzamendi. Posteriorment, ja a Fornells, intervindrà el duet de piano i bombardí format per Ulyana Popovych i Héctor Garcia, i també Guiem Soldevila (piano i veu) amb Pau Cardona (violoncel) i Geliah Dansànima (dansa).

La cantant Maria Camps, amb Pere Arguimbau a la guitarra, oferiran «Íntim», i el pianista Eduard López i la violinista Nina Juanico actuaran amb el Duet Favàritx.

El darrer concert a Fornells anirà a càrrec de Suso González (piano), mentre que Salty Mood tancarà el cicle el 26 d’agost as Mercadal.

Aforaments

Tant el castell forneller com la plaça mercadalenca són espais reduïts. En el primer cas l’organització calcula que hi podran assistir entre 120 i 130 espectadors, mentre que a la placeta seran entre 80 i 90. «La idea és controlar l’aforament amb les cadires, respectant el metre i mig de distància i recomanant que no hi hagi públic dret», apunta Pascual. I els assistents hauran de dur mascareta i mantenir les distàncies.