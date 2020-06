Els dijous de juliol, músics locals a la plaça Conquesta de Ma

Maó tornarà a recuperar l’activitat musical al carrer, amb cinc concerts gratuïts que s’oferiran els cinc dijous del mes de juliol a la plaça Conquesta. Els protagonistes seran músics de Menorca i la seva actuació vol representar la reconquesta de l’espai públic per part de la música, després de més de tres mesos d’estat d’alarma per causa del coronavirus. Per aquest motiu, el cicle porta el títol de «Música a la reconquesta».

Com és inevitable, s’aplicaran les mesures de seguretat, amb un aforament limitat, ajustat al que està permès a l’aire lliure, i amb els assistents asseguts.

L’aposta pels músics locals també vol servir per donar-los suport en uns moments en què la seva activitat encara es veu molt minvada. Els concerts estan organitzats per l’Associació Clariana, amb el suport del Consell i de l’Ajuntament.

Els músics KM 0

El programa s’estrena el 2 de juliol amb «Salpols», de Cris Juanico, l’espectacle de la gira amb que ha presentat «Viu».

El segon concert serà el dia 9 amb Anna Szostak Quartet, que porta el nom de la jove cantant lituana, que no fa gaires anys que va arribar a Menorca.

El dia 16 de juliol serà Shanti Gordi qui ofereixi la seva actuació a la plaça Conquesta, amb el projecte personal «Primer viatge» que el mes de febrer, poc abans de la declaració de l’estat d’alarma, va presentar a la sala Albert Camus de Sant Lluís.

El cicle de concerts continuarà amb el grup D’Estraperlo, amb la presentació de «Soterrània». Aquest és el títol del primer àlbum d’aquest grup folk, després de sis anys de feina i actuacions. Recorda el soterrani de Maó on van començar a tocar i el Mediterrani que inspira la seva música.

La cloenda serà a càrrec de Figues d’un altre paner, amb Annabel Villalonga.