Haro i Fluxà, premis de narrativa del confinament

Carlota Fluxà i Ana Haro han guanyat el concurs de narrativa «Des de casa Maó Vint Vint», en les dues categories en què es basava el certamen. El lliurament dels premis, de 500 euros per a cada una, va tenir lloc ahir a la llibreria Espai 14, amb la presència de la regidora de Cultura, Conxa Juanola.

L’escriptora Ana Haro ha obtingut el premi amb el text titulat «Sábanas blancas», amb el qual va participar en la secció de creació literària relacionada amb la vivència del confinament. Per la seva part, l’altra autora, Carlota Fluxà, ha guanyat en la categoria de crònica personal del confinament amb la narració «Un día cualquiera».

Llibre

El jurat l’han integrat el periodista Lluís Vergés; Anna Tudurí de l’Associació Illetra; Miguel García, de la llibreria Espai 14; la poetessa Llucia Palliser; Margarida Cursach en nom de l’Institut Menorquí d’Estudis; i Elisa Pons, de l’Ateneu de Maó.

En total es van presentar al concurs 55 obres, i el jurat, a part de triar les guanyadores, en seleccionà 25 que formaran part del llibre «Des de casa», que serà un volum que reunirà creacions sorgides d’aquests mesos de situació anòmala que hem viscut. I és que aquesta era la intenció del concurs convocat per l’Ajuntament, la promoció de la creativitat artística durant aquest temps de confinament, a partir d’experiències, sentiments o plantejaments sorgits de l’alteració del dia a dia i de com ha transformat o com ha influït en la ciutadania.

Aquest llibre serà, per tant, una mena de memòria literària de l’experiència viscuda per la societat arran de la crisi sanitària de la covid-19.

Entre els títols que conformaran aquest recull editorial hi ha les dues obres guanyadores i altres com «Illes sense imatge», «Formigues», «El terrat» o «Un Sant Jordi diferent» entre les obres de la modalitat de narrativa, o «My sweetheart Mahon», «Maitia», «Reflexiones», «Que cruixit que és viure moments històrics» o «Una pandèmia, els dubtes, la responsabilitat i la tornada a casa», en la categoria de crònica.