Bosco Faner, rector de Sant Esteve de Ciutadella, recoge sus vivencias en 'El silenci de Déu. Recés en temps de confinament. Covid 19"

«Durante todo este tiempo, del 14 de marzo al 11 de mayo, he vivido recluido entre cuatro paredes y me he encontrado como ante un espejo que me dicho: ‘toma este tiempo como un regalo del cielo, como un paréntesis para descubrirte más’. En estos poemas hay mis vivencias frente a la muerte de miles de personas». Con estas palabras describe Bosco Faner su experiencia personal durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Esta experiencia vital, transformada en reflexión, oración y trayectoria espiritual, constituye la primera parte del libro «El silenci de Déu. Recés en temps de confinament. Covid 19», donde su autor nos ofrece las lecciones aprendidas en este proceso de silencio y reencuentro consigo mismo, siempre a la luz de la fe.

Bosco Faner lo hace en forma de poemas que son fruto de la plegaria, el estudio y la atención, a partir de lo vivido en cada momento. La muerte de tantas personas, que nos interpela; la dedicación y el servicio -que califica de ‘martirial en muchas ocasiones’- del personal sanitario y en los geriátricos; el trabajo realizado por Cáritas, Cruz Roja y centenares de voluntarios.

Denuncia Bosco Faner, presbítero filósofo, escritor y poeta, que «también hemos vivido, con más fuerza que nunca, la superficialidad, la inconsciencia, la corrupción y la mentira, que son los virus más feroces y los que nos hacen sentir más indefensos».

En la segunda parte, y desde la experiencia de plegaria en torno al Padre Nuestro vivida en la comunidad parroquial de Sant Esteve de Ciutadella durante el curso 2018-2019, aporta unas novedosas y sólidas reflexiones sobre la oración cristiana más importante y conocida, con la que nos dirigimos a Dios nuestro Señor, al que llamamos padre.

«El silenci de Déu», el último libro que se añade a la extensa producción editorial de Bosco Faner, nos motiva y nos acompaña en nuestro receso personal. Por ello nos pregunta: ¿qué hemos aprendido durante este tiempo de confinamiento? Cuarenta son los días para recuperar la salud, y cuarenta son los poemas de esta vibrante publicación.