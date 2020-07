‘Sa Mateixa’ obre el ‘Pedra Viva’ a les pedreres de Lithica

Música d’arrel i dansa contemporània conflueixen a «Sa Mateixa», l’espectacle que inaugura avui el festival Pedra Viva. Una proposta que arriba de la mà de la cantant mallorquina Joana Gomila i la ballarina Lali Ayguadé.

Dos ballarins i tres músics han trobat un llenguatge comú, en un viatge que neix del passat i les tradicions d’antany, per evolucionar cap a la contemporaneïtat.

En aquest espectacle sorgeix un diàleg entre música i dansa. «Amb sensibilitat, poesia i humor es dibuixen i desdibuixen les tonades i l’electrònica, la polca, la jota, el camp i la ciutat, el joc i el ritual, l’espontaneïtat de la vida i la presència eterna dels ancestres», descriuen des del festival.

Aquesta és una proposta escènica creada i interpretada pels ballarins Lali Ayguadé i Magí Serra i la veu de Joana Gomila. Santi Careta (guitarra) i Laia Vallès (teclats) configuren la part més electrònica.

Des del Pedra Viva consideren que «Sa Mateixa» encaixa perfectament dins de la seva programació. «Perquè el festival no ha canviat la seva filosofia. L’estrena a Menorca d’aquest espectacle i la seva selecció com a proposta inaugural són pertinents, atès que el festival també es mou», igual com aquest espectacle, «entre tradició i risc, entre poesia i humor, entre tonades i electrònica». Perquè, de fet, «som els mateixos i renovats, després de tot».

Les entrades estan a la venda a través de la pàgina web del festival, i també a la Cafeteria Ànima, a Ciutadella, i a la taquilla de les pedreres que gestiona Lithica fins que s’exhaureixin.