Dudu Clown i Pluma enceten els Espais Vius al port de Maó

L’espectacle de clown gestual Dudu Clown i l’actuació del duet poètico musical Pluma van encetar ahir al parc Rochina, de Maó, el cicle Espais Vius, la iniciativa impulsada pel col·lectiu Arts Enlaire per a impulsar l’activitat cultural local i, al mateix temps, com una opció per a la dinamització de la ciutat.

Els organitzadors plantegen un programa amb intervencions artístiques setmanals, sempre al parc del port de Maó. Dilluns que ve està previst que es posi en escena l’espectacle de teatre familiar «Improaventures», així com també «Joana Brabo», una proposta ‘extreme poetry’.