Núria Graham completa el cartell del festival Cranc

La cantant catalano irlandesa Núria Graham completarà el cartell de la quarta edició del Cranc Illa de Menorca Festival, un esdeveniment que es trasllada al mes de setembre (de dia 3 a dia 5) i a un nou espai, al pati del Claustre del Carme, de Maó.

Garantir les mesures de seguretat motiva el canvi d’escenari, deixant de banda la ubicació prevista inicialment, a Cala Figuera, i apostant per un espai més cèntric. Des del festival afirmen que «s’estan adoptant totes les mesures necessàries per assegurar un festival segur, tant per als assistents, com per als artistes i l’equip organitzador».

Artistes

La darrera incorporació al cartell és la de Núria Graham, qui presentarà a Menorca el seu tercer disc, «Marjorie» (Primavera Labels, 2020), que arriba després de recórrer des dels 16 anys i amb la seva música països com els Estats Units, Anglaterra, Alemanya, Portugal, Suècia, República Txeca o França.

Un altre dels plats forts del festival serà Manel, el grup català amb una major projecció nacional i internacional dels darrers anys i que arribarà a l’Illa per presentar el seu darrer àlbum, «Per la bona gent» (2019).

El menorquí Naughty Natx, a ritme de guitarra, serà present també al Cranc, igual com Enjoy & Division (Pepe Arcade i Melohman), els mallorquins d’indie i rock Ombra i Maria Jaume (folk acústic i pop independent), o Yana Zafiro, Ortiga o Bronquio (Santiago Gonzalo).

També des de Mallorca arribarà Maika Makovski, una artista musical i visual, actriu i compositora, i el català Joe Crepúsculo repassarà el seu darrer treball, un recopilatori amb els èxits que l’han convertit en referent del tecno-pop nacional.

Per últim, completa el cartell la banda portuguesa Palmers, que amb només dos EP, «Younger Dars» (2018) i «Running Thoughts» (2019) està aconseguint fer-se un lloc en el panorama garage punk del país vesí i havent tingut presència en festivals com el Bad Habbits, Black Bass, Sabotage o Barreiro Rocks.