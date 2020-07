La sala Albert Camus s’apunta a les residències artístiques

Després de l’experiència iniciada les darreres setmanes pel Teatre Principal de Maó de convertir-se en obrador per a artistes, és ara la Sala Albert Camus de Sant Lluís la que s’obre també a aquesta possibilitat, per tal d’oferir l’escenari als artistes de l’Illa, perquè puguin disposar d’un espai per desenvolupar els seus projectes artístics.

Des de l’Ajuntament de Sant Lluís són conscients que tenen un espai que ofereix moltes possibilitats als artistes, i volen aprofitar que «enguany, per la covid-19, hem hagut de tancar la sala». Els espectacles que estaven programats han caigut de l’agenda i «ara, amb les restriccions que hi ha, és complicat programar res», explica la regidora de Cultura, Débora Marquès.

«Hem pensat que podem oferir la sala, primer als artistes de Sant Lluís, però també als de tota Menorca perquè puguin fer les seves creacions».

Fins a final d’any

La intenció del consistori és que aquestes residències artístiques es puguin dur a terme durant tot el que resta d’any. «En principi farem una prova pilot, i si tot va bé i funciona, després de l’estiu mirarem de combinar-ho si es programés qualque espectacle».

La cessió de la sala serà per períodes d’entre un i set dies, i les sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada. Els artistes «hauran de seguir els protocols de seguretat i fer una declaració responsable per l’ús de les instal·lacions», exposa la regidora, qui afegeix que els grups o companyies teatrals «podran disposar, puntualment, dels tècnics» de la sala, per «assessorar en el procés creatiu».

L’Ajuntament obre la sala a residències, assaigs, enregistraments de vídeos, concerts o espectacles. També s’estudiaran altres propostes que puguin arribar.

Per ara s’han interessat per la cessió de l’espai alguns grups o companyies teatrals santlluïseres. I és que, recorda Marquès, «al poble en tenim tres», fet que demostra l’interès que hi ha al poble per les arts escèniques. Però les residències artístiques «estan obertes a artistes de tota Menorca». Per açò l’Ajuntament transmetrà l’oferiment a la resta de municipis i al Consell.