Alejandro Martín guanya el ‘Ciutat d’Alaior de Pintura’

Alejandro Martín Torrado ha guanyat el Premi Ciutat d’Alaior de Pintura 2020. Així ho ha decidit el jurat del certamen, després de valorar les vint-i-una obres participants al concurs.

Des del 14 de maig, el Convent de Sant Diego va acollir l’exposició amb les obres que es van presentar a aquesta onzena edició del concurs de pintura d’Alaior, entre les quals hi ha la creació d’Alejandro Martín, un artista que afegeix aquest premi, dotat amb 2.500 euros, a altres guanyats anteriorment, com per exemple el Premi Ciutat de Maó de Pintura, l’any 2017.

Alejandro Martín va néixer a Madrid el 1976 i és vesí des Castell. Resideix al poble menorquí des que s’hi traslladà des de Manresa, on havia viscut durant onze anys. Aquí a Menorca ha participat en diverses iniciatives, com per exemple les Nits de l’Art, al port de Maó.

El jurat de l’edició d’enguany del ‘Ciutat d’Alaior’ l’han format reconeguts artistes, Carmen Vivó, Pacífic Camps, Zulema Bagur, Carlos Mascaró i Pedro Tudurí.

L’Ajuntament d’Alaior té previst organitzar un acte públic per fer efectiva l’entrega delpremi.