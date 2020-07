Un Festival de Cinema de nivell

El piano del menorquí Marco Mezquida serà l’encarregat d’encetar, dimarts que ve, l’edició del Festival Internacional de Cinema de Menorca 2020, una edició especial per les circumstàncies. El context sanitari ha obligat a replantejar tot l’esdeveniment, però tot i així tira endavant i ho fa, a més, amb el suport de reconeguts artistes com Carlos Bardem, Aida Folch, Marta Bayarri o Bruna Cusí.

Aquest serà un festival concentrat en només cinc dies, entre els dies 14 i 18. Raons d’espai i sanitaris traslladen enguany l’acte inaugural de la plaça de la Catedral al Castell de Sant Nicolau, també a Ciutadella, on Mezquida «improvisarà un agraïment a la cultura i a Menorca». Serà en un acte que conduirà l’actor Antoni Gomila, com apuntà ahir la directora del festival Inés Garrell, en la presentació que es va fer a la Galeria Alcolea & Krauss, de Maó.

Garrell, igual com també la directora insular de Cultura, Raquel Marquès, el batle de Maó, Héctor Pons, i la regidora de Cultura, Conxa Juanola, destacà l’esforç realitzat des del festival per fer possible l’edició d’enguany tot i les dificultats que suposa la pandèmia.

S’han (re)programat vuit sessions de la Secció Oficial de Curtmetratges (Illes en Curt i Balears en Curt), distribuïdes entre els cinemes Canal Salat i Ocimax, l’Orfeó Maonès i l’Auditori de Ferreries que se sumen enguany al festival, i el pati de Sant Francesc, que cada any agafa més protagonisme en un festival al qual s’han presentat uns 600 curtmetratges.

El jurat encarregat de valorar-los el formen Javier Pachón, Carlos R. Ríos i Ingrid García Jonsson, personalitats a les que se sumen actors i actrius com Bardem, Folch, Bayarri o Cusí.

El festival inclou igualment la secció dedicada a llargmetratges, Illes en Llarg, les seccions Taent Jove i Som Família, i també Concerts de Cine, amb actuacions de Wanderlust, SwingBabies, Marcos Vinodelfín o Dj Javi FM. També hi haurà un vermut literari a la llibertia VaDllibres de Ciutadella. Tota la programació està actualitzada a la web del festival.

L’organització recomana comprar les entrades a través de la web del festival per tal de poder controlar millor els aforaments. Igualment, es podran adquirir abans de cada sessió als espais on es realitzin. Cal tenir en compte que hi ha una reducció de seients.

La clausura i el lliurament dels premis serà dissabte dia 18 (21 hores), al pati de Sant Francesc.

Al setembre, més

Les jornades tècniques que habitualment es fan en paral·lel a les exhibicions de les diferents seccions, enguany es traslladen als dies 11 i 12 de setembre. Està previst que hi participin una vintena de professionals de la indústria cinematogràfica.