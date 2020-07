La Salamandra farà la residència del Premi Born

La companyia La Salamandra i la seva obra «El nino» són els escollits per a la realització de la VI Residència de Creació Teatral Premi Born 2020. Així ho ha decidit la junta directiva del Cercle Artístic, que ha hagut de fer una selecció entre els 34 projectes que s’han presentat a la convocatòria d’enguany.

Les residències artístiques al voltant del Premi Born de Teatre tenen molt bona acollida entre companyies i creadors. Així queda palès amb l’alta participació que ha obtingut la convocatòria d’aquest any, amb propostes que han arribat de l’estat espanyol, però també de l’estranger.

De les obres presentades, el Cercle Artístic n’ha descartat set per no ajustar-se a les bases. Les obres seleccionades tracten temàtiques molt variades i des de l’organització destaquen «la qualitat i trajectòria professional d’alguns dels grups i projectes presentats».

La Salamandra

La companyia veneçolana farà la residència a Ciutadella, durant dues setmanes, del 8 al 22 d’octubre, en el marc dels actes del XLV Premi Born de Teatre.

Dirigeix el grup la dramaturga Loredana Volpe i amb ella han presentat diferents espectacles a Madrid, Barcelona i Caracas, i han rebut diverses beques, com la d’Investigació i Innovació de les Arts Escèniques de l’Ajuntament de Barcelona 2019.

«El nino», l’obra amb la qual s’han presentat a la residència del Cercle Artístic, és un text de la jove escriptora italiana Irene Petra, que ha traduït el crític teatral i professor Joan Casas. Va ser el dramaturg qui s’adonà de la qualitat de l’obra, i el presentà a Volpe i a l’actriu menorquina Enka Alonso. Elles van ser les encarregades de fer-ne una lectura pública a la Sala Beckett de Barcelona.

Casas apunta que «El nino» tracta un tema difícil com és el dels abusos en la infància comesos per familiars. Tot i això, «l’autora és capaç de portar-lo a un tractament poètic i dramatúrgic molt imaginatiu i potencialment molt seductor, per a una actriu i també per als espectadors», considera.