Un festival per omplir Maó de versos

Recuperar la importància que va tenir la ciutat de llevant en el passat en l’àmbit de la llengua i la literatura catalana és una de les motivacions que fa que l’Ajuntament impulsi la celebració del Festival de Poesia de Maó. Un esdeveniment que es celebrarà els dies 24 i 25 de juliol i que inclourà recitals de glosat i de poesia.

Aquesta és la primera d’una sèrie de propostes que prepara el consistori maonès i que s’emmarquen també dins dels actes de commemoració del 50 aniversari de la mort del poeta Gumersind Gomila.

Aquest festival poètic es va presentar ahir a la Sala de la Reina del Teatre Principal, amb la presència dels regidors de Cultura, Conxa Juanola, i Normalització Lingüística, Toni Carrillos, el coordinador de la iniciativa, Pere Gomila, i el poeta Ismael Pelegrí.

El programa

L’acte més destacat de les dues jornades tindrà lloc el dissabte 25 i consistirà en un itinerari poètic que recorrerà diferents espais emblemàtics del centre de la ciutat, amb aturades on es recitaran diferents poemes.

Recitaran versos de collita pròpia diferents autors menorquins, com Anna Maria Ticoulat, Llucia Palliser, Ismael Pelegrí, Anaïs Faner, Sebastià Alzamora i Guillem Benejam.

També dia 25, al vespre, hi haurà un recital poètic al Parc des Freginal, a càrrec dels mateixos poetes. Per altra banda, divendres, el col·lectiu Soca de Mots protagonitzarà un recital de glosat. L’acte es farà a la Sala Sant Antoni, a les 20.30 hores.

L’assistència requerirà inscripció prèvia, a través del Servei Municipal de Cultura.

Sobre el festival, Conxa Juanola va reconèixer que la intenció inicial era convidar també referents de la literatura catalana de fora de Balears, però la situació actual amb la pandèmia va obligar a redirigir-ho exclusivament amb autors locals de les Illes.

Per a la regidora de Cultura, esdeveniments com aquest són importants, ja que contribueixen a la recuperació dels poetes de parla catalana. Així mateix, Toni Carrillos considera que la poesia menorquina viu un «gran moment» i, per tant, propostes com aquesta ajuden a donar projecció als poetes.

L’Ajuntament té previst donar continuïtat a la iniciativa amb més activitats de caràcter literari a la ciutat.