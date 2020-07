Música cargada de mensaje para el debut de Dani Juanico

Los años pasan y el joven menorquín que empezó a abrirse camino en el talent show La Voz Kids acaba de dar el pistoletazo a su carrera profesional. El pasado martes, Dani Juanico (Ciutadella, 2003) estrenaba a través de YouTube el videoclip del primer single de su disco de debut, «Soy». ¿Contento con la acogida? «Estoy flipando, no me esperaba tanto», responde el artista sobre las cerca de 3.000 visualizaciones que la canción sumaba en tan solo 24 horas.

En «Soy», que también dará título a su álbum de debut, el menorquín se presenta en su doble faceta de cantante y compositor a través de una música en la que, más allá del ritmo pop, destaca el mensaje. «Un día me dije que tenía que hacer algo para intentar cambiar el pensamiento de la gente», explica con el aplomo de un artista experimentado a pesar de que tan solo cuenta con 16 años, «y que mejor forma de intentarlo que a través de una canción».

Así fue como nació un tema que, en sus propias palabras, habla de «igualdad, anti-bullying, integración social y lucha para los derechos humanos». Música con compromiso, aunque no es la única vía que el joven explora, de hecho ya avanza que el próximo single será una balada. Una aventura en la que está acompañado en la producción musical por el equipo de Wanderlust Menorca, con el músico italiano Paolo Scarpa al frente. «Conocerle a él ya Gemma More me ha cambiado la vida», reconoce. «A medida que hemos ido haciendo cosas han ido saliendo muchas otras».

Cuando echa la vista atrás y recuerda su paso por el concurso de televisión, Juanico sostiene que no le ha cambiado tanto la vida. «Me considero el mismo, pero sí que estoy pasando por mi mejor etapa. La televisión es un trampolín, aunque no te lo da todo, hay que trabajar mucho para que las cosas den su fruto».

Trabajo y también mucha formación. Sigue estudiando canto con su profesora Cristina Álvarez, perfeccionando la guitarra con Martí Genestar y durante el confinamiento se puso manos a la obra con el piano. «Me queda camino para considerarme un profesional, pero algún detalle ya tengo», relata para a renglón seguido bromear con la batalla que ha supuesto enfrentarse al cambio de voz típico de su edad. «No ha sido fácil lidiar con ello, pero estoy contento con el resultado», añade.

Ahora lo que toca es disfrutar de los conciertos de verano y compaginarlo con la publicación de algún single más de adelanto antes de cumplir con uno de sus grandes sueños, la edición de su primer disco antes de final de año, que contará con ocho canciones, la mayoría en castellano, «para intentar ampliar fronteras», pero también alguna en catalán.