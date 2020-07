Dixieland i jazz per obrir el Festival de Música de Maó

El Quintet Nura serà l’encarregat d’encetar aquest dimecres el Musica Inter Tempora, el festival de música d’estiu de Joventuts Musicals de Maó. Una cita readaptada a la situació per la covid-19 que començarà amb una vetllada dedicada a la música moderna, amb estàndards de jazz, dixieland i cançons conegudes de finals del segle XX. I tot amb la presència d’un músic destacat que s’incorpora puntualment a la formació, el trompetista solista de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana Rubén Marquès.

Joventuts Musicals s’adapta a les circumstàncies programant un festival en el qual el protagonisme serà quasi exclusiu de músics menorquins. I així es podrà comprovar en la primera actuació d’aquest festival, a càrrec del Quintet Nura de Vicent Garcia (trompeta), Rafel Andreu (trompa), Diego Riudavets (trombó), Marc Pere Pascual (tuba) i Mariona Taltavull (trompeta), encara que en aquesta ocasió no hi podrà ser i la rellevarà Rubén Marquès. Igualment, el grup de vent metall comptarà, en la segona part, amb les intervencions de dos solistes, la clarinetista Gibet Pons i el saxofonista Marc Bosch, a més del bateria Gerard Olives.

Repertori

«Sons i records del segle XX» és el títol d’aquest concert que començarà amb el tema popular «Just a closer walk» i que inclourà obres de William Walker, Coldplay o Irving Berlin, a més de l’estrena de «Blau marí», una composició pròpia de Marc Pascual. La segona part estarà formada per títols com «All of me» de G. Marks, «Autum leaves» de J. Kosma, «Against all odds» de Phill Collins o «My way» de Sinatra.

Des de la formació, Marc Pere Pascual es mostrava aquest dimarts força agraït per «l’oportunitat» que Joventuts Musicals de Maó els brinda convidant-los a participar en aquest festival. De fet, els músics que formen el grup «havíem fet algunes cosetes, però aquest serà el nostre primer concert». Serà per tant, la presentació en societat d’un quintet integrat per músics formats al Conservatori de Menorca.

Així mateix, Pascual destacava el fet de poder comptar amb Rubén Marqués, «un músic de primera fila a Espanya, serà una xalada poder-lo tenir amb noltros i aprendre d’ell». Un fet que, a més, serà estimulador. «És una responsabilitat, perquè ho haurem de fer perfecte».