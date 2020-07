L’art floreix als balcons d’Alaior

Personatges diversos, escenes urbanes, paisatges idíl·lics, dissenys més fantàstics o creacions abstractes. Són només algunes de les temàtiques pictòriques que es poden veure a Alaior fins al 16 d’agost, fent un passeig pel carrer o la plaça des Ramal, sa Plaça, o els carrers Major o des Forn. És gràcies a la segona edició de les Balconades d’Art, una iniciativa impulsada per l’artista Pau Sintes i en la qual participen fins a vint-i-tres creadors de tota Menorca.

Firmes com Carlos Mascaró, Juan Elorduy, Verónica Arellano, Sonia Serra, Frieder, Pacífic Camps, Toni Arcas, James, Jeroni Marquès, Lluís Febrer o Marcel Villier participen en les Balconades d’Art 2020, que es van encetar divendres passat i que inclouen tant la mostra d’obres d’art que s’han col·locat en balcons del poble, com una exposició al Convent de Sant Diego.

Aquesta mostra és precisament la principal novetat d’enguany. Coordinada per Neus Sintes, consta d’una cinquantena de quadres originals, amb dues obres de cada artista, una de les quals s’ha reproduït en teles de 2 x 1,5 metres, perquè es puguin contemplar al carrer, configurant aquest recorregut artístic pel centre d’Alaior.

Dels participants, n’hi ha que ja van participar en la primera edició, l’estiu passat, i n’hi ha de nous. I entre aquests, joves creadors que s’endinsen amb entusiasme en el panorama artístic illenc.

Estils ben diversos

La diversitat d’artistes genera un panorama ben variat quant a estils i tècniques, des de l’impressionisme a l’hiperrealisme, des de la figuració a l’abstracció.

Des de l’organització, Sintes es mostrava satisfet per la bona acollida de la iniciativa, tant entre el col·lectiu artístic, com també per part de l’Ajuntament d’Alaior, que la recolza, com també els vesins. «Agraïm a la gent del poble que ens cedeixi els seus balcons per poder penjar els quadres», una col·laboració sense la qual aquesta idea no seria viable.

En la inauguració de l’exposició, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, va incidir en el fet que gràcies a propostes com aquesta «fem poble a cada passa que donem amb la cultura, i enriquim la nostra ànima», mentre que el regidor de Cultura, Tiago Reurer, considerà que la mostra «és realment atractiva per aquesta combinació entre l’exposició al Convent i als balcons».

David Cerratot, Tanus, Pere Pons, Paco Fiol, Miquel Miñarro, Jesús Sintes, Laura Martínez, Cristina Cardona, Llorenç Pons, Miquel Cardona, Pons Pallicer i el mateix Pau Sintes completen aquest aplec artístic alaiorenc.