El Sant Jordi d’Estiu treu les lletres al carrer

Perquè la cultura i els llibres són essencials; perquè no es podia deixar passar l’oportunitat de dedicar-li la seva festivitat anual; i perquè calia donar suport, més que mai, al sector llibreter. Aquests són els principals motius que han animat als ajuntaments menorquins a recuperar el Dia del Llibre que es va haver de cancel·lar el mes d’abril. I ho fan plantejant petits programes d’activitats i les habituals fires literàries.

A Alaior, aquesta fira del llibre s’avançà a dissabte passat, mentre que a altres pobles, com Ciutadella, Ferreries i Maó es fa aquest dijous. As Mercadal està prevista per aquest divendres.

Activitats

Les exposicions i vendes de llibres vénen acompanyades de diferents activitats. En el cas de Ciutadella, es concentren en la jornada d’aquest dijous, i en la resta de casos s’han preparat propostes repartides fins diumenge.

A Maó els actes d’aquest Sant Jordi d’Estiu inclou el Festival de Poesia, que entre divendres i dissabte inclourà un recital de glosat a càrrec de Soca de Mots, un itinerari poètic i un recital de versos al parc des Freginal.

Quant a Ferreries, la fira llibretera a l’avinguda Verge del Toro es complementarà amb diferents propostes, inclosa una excursió familiar dominical. Per últim, as Mercadal l’exposició de llibres es farà divendres, al carrer Nou.

Un apunt que cal tenir en compte és sobre les mesures sanitàries. Pràcticament totes les activitats requereixen inscripció prèvia.