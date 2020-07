Els premis Illa de Menorca, per a Marta Sales i Carles Mercadal

La convocatòria dels Premis Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia 2020 va desvetlar aquest dimecres capvespre els seus guanyadors i finalistes as Migjorn Gran: Carles Mercadal Victory, amb «Tast d’acròstics», va obtenir el primer premi de poesia; mentre que Marta Sales Villalonga, autora de «El viatge de la peixetera», va aconseguir el primer guardó en la modalitat de narració.

El conseller de Cultura del Consell insular, Miquel A. Maria; i la batlessa des Migjorn, Antònia Camps, van entregar aquests dos primers premis; mentre que els altres van ser lliurats per Feliciano Torrico, director de l’oficina de CaixaBank as Migjorn, i per Miquel Rosselló, director de la central d’Endesa de Maó, a Aitor Castells, segon premi de poesia amb «Breve diario de un confinamiento»; Eneida Vélez Olaizola, de 19 anys, premi per a un autor menor de 25 anys; i Ana Ortiz Barragán, segon premi de narració curta amb el text narratiu titulat «Wagner y el vestido azul».

L’editor de «Es Diari», Josep Pons Fraga, agraí la bona acollida de l’Ajuntament des Migjorn per a l’organització i celebració d’aquest acte, i també anuncià l’adhesió del rotatiu insular a la iniciativa de donar el nom de Mestre Xico Fumeta a l’Escola Municipal de Música.

Efectes metaliteraris

Les escriptores Carme Cloquells i Fàtima Anglada -ambdues membres del jurat qualificador dels premis- van sorprendre el públic amb una original intervenció a dues veus sobre la metaliteratura i els efectes metaliteraris que va incloure referències a nombrosos autors. Van aportar tres conclusions: presenciam una mena d’al.legoria distòpica, en la qual les lletres volen ben alt sense saber on aterrar; sense judici, i com a observació que no pot esdevenir raonament, l’autoria illenca no es cita ni tranversalment, o bé no han sabut trobar-la, ni veure, ni per atazzar. I en tercer lloc, la ficció s’introdueix en la realitat i la realitat és continguda dins la ficció.

«Sabem -van dir Cloquells i Anglada- que es cita el que es coneix, i haureu sentit com la presència femenina a la literatura no es dona ni per peduda pel fet que no ha sigut trobada», i van concloure que «la metaliteratura s’escriu també en femení».

La intervenció final en aquest acte de lliurament va correspondre al conseller de Cultura i Educació del Consell, Miquel A. Maria, qui va manifestar: «al cap i a la fi, des d’una perspectiva literària és bastant igual si la matèria primera que ha originat una obra és un fet succeït realment, o si tot ha nascut de la ment de l’escriptor o escriptora». Segons Maria Ballester, «aquesta és la força, la màgia, el misteri de la literatura. Un relat, tant si és una mentida sorgida de la ment d’algú, com si és una història vertadera que l’autor s’ha limitat a convertir en narració, si és bona, sempre serà un missatge capaç d’expressar la veritat de la vida, amb una força i una autenticitat que difícilment tindran altres gèneres escrits com un llibre d’història o una crònica periodística».

72 obres: 48 textos originals per als premis de narració i 24 poemaris

L’editor de MENORCA «Es Diari», Josep Pons Fraga, destacà la bona resposta que obté aquesta doble convocatòria literària, atès que enguany s’han rebut 72 obres, de les que 48 corresponen a narracions curtes i les altres 24 són poemaris. Integren el jurat qualificador l’escriptor Pau Faner; els professors Inma Pitaluga i Diego Dubón; la psicòloga i escriptora Carme Cloquells; l’editor de Es Diari», Josep Pons Fraga; la documentalista, escriptora i gestora cultural Fàtima Anglada; i Rubén P. Atienza, redactor de Cultura del rotatiu insular.