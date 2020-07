Premis amb sentiment ‘bartomeuer’ tot i la covid

Enguany a Ferreries no hi haurà Sant Bartomeu. Ni tan sols programa de festes; les circumstàncies així ho demanen. El que no mancarà, però, és l’esperit ‘santbartomeuer’, com han deixat ben palès els participants en els certàmens Francesc d’Albranca i de Dibuix i de Fotografia de Sant Bartomeu.

I és que quan es declarà l’estat d’alarma molts alumnes ja havien fet els seus treballs per participar en la convocatòria d’enguany. Va ser així que, com apuntava aquest dimecres la regidora de Cultura, Maria Pons, l’Ajuntament ha volgut mantenir els concursos perquè, més que mai, poguessin sorgir els sentiments de festa.

És així que l’Auditori de Ferreries va acollir aquest dimecres capvespre l’acte de lliurament del XXXIX Concurs Literari Francesc d’Albranca dirigit a escolars. Certamen en el qual han resultat guanyadors Anna Coll (de 5è de Primària) i Lluc Rotger (6è) en la categoria A; Carme Riera (1r ESO) i Jaume Morlà (2n ESO) en la B; i Nina Pons (3r ESO) i Paula Pérez (4t ESO) en la C.

Quant als guanyadors del premi de dibuix, en la categoria per joves a partir de 16 anys, ha quedat desert; i en l’escolar han obtingut distinció Josep Rotger (1r de Primària), Miquel Mercadal (2n), Pol Martí (3r), Neus Pons (4t), Teresa Mercadal (5è), Carme Barber (6è), Laia Rubiales (1r ESO), Clara Pons (2n), i Marta Hidalgo (4t). El de tercer, ha quedat desert.

La fotografia guanyadora i premiada amb 500 euros és de José Martí Marquès.