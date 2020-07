Àngels Andreu crea un conte que ha de contribuir a tombar discriminacions

Fa anys que Àngels Andreu treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. De fet, fa més de vint anys que va posar en marxa un programa, amb Asinpros, l Associació Insular d Atenció a Persones amb Discapacitat de Menorca, dirigit als escolars per tal d avançar en matèria d integració i conscienciació, per ajudar a tombar les barreres socials que, malauradament, existeixen encara avui. És així que ara presenta, juntament amb l entitat, el conte "La Sofia i jo som diferents".

En realitat, el conte "és una eina educativa" que neix de la necessitat, després de treballar amb el projecte educatiu "Ori, un nen especial", història que tots aquests anys ha traslladat "a més de mil fillets" de les escoles de tota Menorca, en forma de contacontes.

Una història real

Àngels Andreu sentia la necessitat de comptar amb un material propi. Ha estat amb el suport d Asinpros i de l'educadora infantil i il·lustradora Lina Olives, i de la graduada en educació infantil Sílvia Ayala, que l'ha fet realitat: un conte proper, per fer entendre als infants que "tots som diferents, fomentant l autonomia, les capacitats i la cooperació", per tal de "superar barreres".

Perquè "vivim en una societat on sembla que els conceptes estan molt clars i que tenim les coses assolides, però que en qualsevol ambient adolescent comproves que hi continua havent tractes discriminatoris" amb aquelles persones amb diversitat funcional.

És així que Andreu creà aquest conte, "inspirat en una història real" i al qual "he volgut donar un caràcter emotiu, una història que vaig conèixer quan vaig començar a fer feina en el món de les malalties minoritàries". Una experiència colpidora i que deixà marca, com es desprèn de les paraules i del to que utilitza l'autora quan ho explica.

A "La Sofia i jo som diferents", aquesta apassionada de les paraules i que les utilitza compromesa, és una història d'una filleta de 6 anys que pateix una malaltia minoritària i degenerativa.

És el "dia a dia, on es veu com els companys i companyes de classe arriben a entendre que tots som diferents" i que entre tots s aconsegueix esfondrar els murs que separen a uns i altres.

Un conte que, a més, es planteja conjuntament amb unes unitats didàctiques, perquè els alumnes treballin a l aula tots els temes que apareixen al conte.

"Em fa especial il·lusió el moment de seure a classe amb els fillets per explicar-los aquest conte", conclou Andreu, mentre compta els dies que falten perquè surtin de la impremta els exemplars que arribaran, és clar, a les escoles.

Il·lustracions i unitats didàctiques per treballar a l'aula

Asinpros edita aquest conte per al qual Àngels Andreu ha comptat amb les il·lustracions de Lina Olives, una educadora infantil convençuda que "els contes són una eina indispensable en aquest món".

Per altra banda, Sílvia Ayala, especialitzada en psicomotricitat, logopèdia i atenció primerenca, aporta el seu "granet d arena" amb les unitats didàctiques, per a "conscienciar que la diversitat és una qualitat que està en tots i totes, i no només una minoria".