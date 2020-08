La ópera se incorpora a la propuesta de Pedra Viva

No hay campo artístico que se resista a Pedra Viva. Siguiendo su filosofía interdisciplinar, el festival menorquín incorpora este verano un valor más a su oferta cultural, la ópera. Eso sí, para empezar lo hará en pequeño formato a través de una producción en la que colabora con la Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell.

El resultado se podrá ver este miércoles en las canteras de Líthica con la representación de la obra «Il segreto di Sussana», montaje que la entidad cultural catalana ya exhibió en 2015 y que ahora recupera con un nuevo formato, adaptado a las nuevas circunstancias. Si antes de la entrada en juego del coronavirus los planes eran, descartada la orquesta para la que está pensada la obra Ermanno Wolf-Ferrari, los planes iniciales apuntaban a contar con un cuarteto de cuerda al menos, al final la música llegará tan solo de la mano de un piano para acompañar a los tres protagonistas.

«Il segreto di Sussana» no es una de las obras más representadas en los últimos tiempos, pero sí se puede decir que la más famosa de autor italiano. La condesa Sussana, recién casada, no se atreve a confesar a su marido que le gusta fumar cigarrillos, por lo que no le queda más remedio que hacerlo a escondidas. Una actividad que despierta la desconfianza del conde cuando percibe el olor a humo.

«Todo el mundo podría esperar que se trataba de un secreto más macabro, pero al final resulta banal, me interesó ese planteamiento», explica el director del montaje, Carles Ortiz: «Fumar es la cosa más normal ahora, pero antes era solo asunto de hombres».

Ese es el punto de partida de una ópera marcada por la comedia pero a la que no le faltan tampoco los toques dramáticos «y sus momentos de histerismo», explica Ortiz, quien sobre el escenario de Líthica tendrá a sus órdenes a la soprano Maria Planas y al barítono Joan García Gomà como protagonistas.

El montaje se incorpora al programa de Pedra Viva como un experimento con el que observar cómo el género operístico encaja en las canteras, dejando la puerta abierta a futuras colaboraciones. Un espacio en el que el mayor reto pasa por combinar de forma adecuada la voz de los intérpretes con la música al aire libre, concluye Ortiz.

«Il Segreto di Sussana». El miércoles, 5 agosto, a las 20 horas en las canteras de Líthica.