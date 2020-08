Gala d’estrelles o tornar a gaudir de la dansa

El Teatre Principal de Maó acollirà aquests dimecres i dijous (a les 21 hores) una nova edició de la Gala d’Estrelles de la Dansa, un esdeveniment que es podrà dur a terme tot i les dificultats per la pandèmia, i que esdevé per tant la constatació que aquesta aposta per la dansa d’alta volada està consolidada i gaudeix d’un públic fidel.

Així ho remarcà aquest dimarts Joaquín de Luz, el director de l’espectacle i actualment màxim responsable de la Compañía Nacional de Danza, qui admeté que «ser aquí és un veritable regal», especialment després d’uns mesos difícils per un món de la cultura que «ens ha acompanyat durant el confinament» i que ha esdevingut «un bàlsam sanador».

Vuit ballarins i molta seguretat

Aquesta cinquena edició de la gala comptarà amb vuit ballarins de primera línia, molts d’ells ‘repetidors’ en aquest espectacle anual que impulsa Alba Estudi de Dansa amb el patrocini de la Fundació Rubió i Tudurí i la col·laboració del Teatre Principal.

Els artistes que participaran en l’espectacle són Filipa de Castro i Carlos Pinillos, del Ballet Nacional de Portugal; Lucía Campillo i Jesús Carmona, de Jesús Carmona & Cía; Misako Kato i Héctor Ferrer, de la Royal Ballet de Flandes; i Sergio Bernal i el mateix Joaquín de Luz.

Per ajustar-se a les circumstàncies actuals «aquest any seran només vuit ballarins» els que actuaran en aquesta que «no és una gala a l’ús, és molt especial», amb una mescla de danses molt variades. «Hi haurà dansa clàssica, neoclàssica, contemporània, espanyola, flamenc», enumerà Alba Sintes, la ideòloga de la proposta juntament amb Frans Mercadal. «És un somni fet realitat, perquè va començar (el 2014) com una cosa puntual», que s’ha convertit en una cita de cada estiu. I enguany encara amb més motiu. «Aquests mesos, sense cultura encara hauríem tingut més problemes, i aquesta és una aposta per reivindicar que som aquí», digué Sintes en defensa del món artístic.

La gerent del Teatre Principal, Àngela Vallés destacà també la perseverança de l’equip per tirar endavant l’espectacle quan tot semblava que seria impossible. Una lluita que ara, tot i les limitacions (mesures sanitàries, aforament limitat a 280 persones per dia en una sala per més de 600) veu la recompensa amb una doble sessió. De fet, De Luz assegurà que «la cultura és segura, en els espectacles es prenen mesures extremes» per garantir que es compleix la normativa.