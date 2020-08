Illanvers, simbiosi artística aquest dissabte a la Mola

Set poetes, dos músics, un pintor i una rapsoda. Aquests són els ingredients principals que donaran forma a Illanvers, la simbiosi artística per excel·lència dels estius menorquins des de fa dues dècades. Serà aquest dissabte vespre, a la fortalesa de la Mola, un escenari ample i a l’aire lliure que garanteix el compliment de les mesures sanitàries.

Illanvers, impulsat pel departament de Cultura del Consell i amb les figures de Pere Gomila i Llucia Palliser al capdavant, viurà aquest dissabte la seva quinzena edició, amb un recital on es conjuguen joventut i veterania, amb poetes menorquins, mallorquins i catalans. L’alaiorenc Ponç Pons encapçala el cartell, juntament amb els palmesans Joan Manuel Pérez i Pinya i Àngels Cardona, i el barceloní amb passat illenc (visqué aquí en la seva joventut) Enric Casasses, reconegut amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes d’aquest 2020. Completen l’apartat de recitadors tres novells, Carlos Minuchin, Ros Preto i Maria Dabén.

Fusió creativa

Les lletres, les paraules i els versos entraran en contacte amb les melodies que al piano i el violoncel interpretaran Guiem Soldevila i Pau Cardona, esdevenint banda sonora sobre la qual, al mateix temps, el pintor Pacífic Camps deixarà anar la inspiració amb els pinzells. Ho arrodonirà Gemma Moll, qui al final de la vetllada retrà homenatge al poeta Josep Carner, de qui enguany es compleixen 50 anys de la seva desaparició. Tot plegat, una exhibició artística en una nit que promet ser brollador d’emocions.

Pere Gomila apuntava aquest mateix divendres que l’edició d’enguany segueix els cànons marcats els anys anteriors. «Intentam que hi hagi una confluència de generacions», amb escriptors consagrats i altres joves, amb o sense obra publicada. I en l’apartat musical Guiem Soldevila torna a Illanvers, un recital que ha acompanyat des dels seus inicis el 2004. «Soldevila entén i viu molt la poesia», deia Gomila, recordant que ha musicat diversos poetes, com el mateix Ponç Pons, que serà també a la Mola.

Els assistents a l’acte podran adquirir el llibre d’aquest Illanvers, amb els poemes i les il·lustracions que Camps ha creat inspirat amb els textos. És un volum editat per l’Institut Menorquí d’Estudis, per a la col·lecció Quaderns Xibau.

Illanvers. Divendres 8 d'agost, a les 21.30 hores, a La Mola. Entrada gratuïta i sense inscripció prèvia.



Aforament per a 300 persones en un escenari que ofereix garanties

L’escenari escollit per aquest Illanvers ofereix un espai suficientment gran i garanteix el compliment de les mesures de distanciament social. S’han habilitat 300 cadires (hi acostumen a assistir unes 200 persones) i l’organització demana que els assistents arribin amb temps, perquè l’entrada sigui fluïda. I és que, recorden, la normativa vigent obliga que a l’entrada del recinte el públic deixi les seves dades personals. L’ús de la mascareta és obligatori durant tota la vetllada i hi haurà gel hidroalcohòlic. La sortida es farà de forma esglaonada i es podrà aparcar dins del recinte de La Mola.