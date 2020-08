L’Aavib vol un Street Art remunerat pels artistes

L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (Aavib) celebra la celebració, un any més, del festival Street Art, que suposa omplir el centre antic de Ciutadella de creacions artístiques. Igualment, però, l’entitat insisteix un estiu més sobre la necessitat d’aplicar bones pràctiques en el sector de les arts visuals i que s’aconsegueixi per fi que la feina dels creadors es vegi gratificada. I és que, denuncien, «tant l’Ajuntament com l’associació de comerciants s’han negat, des de fa anys, a pagar als artistes per la seva feina».

«Estem molt satisfets de què es realitzi un esdeveniment així. Però, a quin cost?», es demanen a l’associació, que lamenta que des de Ciutadella Antiga, organitzadora de l’esdeveniment amb el patrocini, enguany, de l’Ajuntament del municipi de ponent, manifestessin que «estan molt satisfets d’haver arribat tan lluny amb tan poc pressupost».

Davant d’això l’Aavib entén que «el cost l’assumeix l’artista que, com a treballador, no veu remunerada la seva feina». I critica que «hem intentat entaular un diàleg amb l’organització del festival, l’associació de comerciants, i amb l’Ajuntament de Ciutadella per arribar a algun lloc a on es comencin a aplicar bones pràctiques pel sector», però «seguim allà mateix i portem vuit edicions». Així, «es consolida el festival, i ho celebrem, però sembla que alhora es consoliden les males pràctiques».

Doblers públics

L’Aavib incideix enguany en el fet que per a la present edició Ciutadella Antiga ha aconseguit que sigui l’Ajuntament qui finança la iniciativa. Per tant, «s’hauria de fer una convocatòria pública per tal de democratitzar la selecció d’artistes».

Les intervencions sobre els murs del centre antic de Ciutadella «generen un contingut cultural d’interès pel ciutadà i, alhora, també generem beneficis econòmics, ja que l’afluència de visitants s’intensifica. Però així i tot se segueix demanant que fem la feina de franc».