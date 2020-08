Art ‘ecologista’ i a favor del producte local

Des d’Antoni Tàpies a Josep Costa Vila o Jaume Ribas, passant per Carmen Navarro Pruna, Andreu Fresquet, Rosanna Casano, Montesol o Agustí Puig. Una quarantena d’obres d’aquests i altres artistes és el que es pot veure des d’ahir a la sala d’exposicions de La Caixa, a Maó, en una mostra organitzada per la Menorca Preservation Fund, que té com a objectiu principal obtenir fons per a les dues línies de treball prioritàries de l’entitat, donar suport a la producció del producte local de Menorca i la lluita contra la invasió dels plàstics.

L’exposició consta amb una selecció d’obres d’art d’autors de reconeguda trajectòria i amb estils ben diversos, des de l’impressionisme o el realisme, a l’abstracció geomètrica, l’informalisme o la nova figuració. I amb tècniques igualment variades, com escultures, pintures, serigrafies o gravats.

Carles Jiménez, consultor d’art que col·labora en aquest projecte, destaca que els artistes que aporten obra a aquesta exposició «són artistes contrastats en el mercat de l’art, amb una vàlua» i una reputació destacada, tant en l’àmbit nacional com fora del país.

Així, menciona les obres impressionistes de Navarro Pruna, els bodegons de Fresquet, els gravats de Tàpies o Perico Pastor o les escultures de marbre negre i pedra calcària de Xavier Llull. O el realisme oníric d’Arnau Alemany, els collages de Costa Vila, unes aquarel·les de Montesol o la pintura en paper fet a mà de l’asiàtic Tai Bih In. Obres que el públic pot adquirir entre preus que van dels 190 als 3.800 euros (la majoria, amb preus inferiors als 1.000 euros).

L’exposició, que es podrà visitar fins dissabte, servirà per continuar treballant en la conservació marina, la reducció de plàstics i el seu consum, així com per donar suport al producte local, la diversificació del camp de Menorca i l’agricultura responsable. La Menorca Preservation Fund col·labora amb entitats com el GOB, l’Obsam, Aliança Mar Blava, Per la Mar Viva o Leader.