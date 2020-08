Doblet de l’OCIM en els festivals de Maó i Ciutadella

L’Orquestra de Cambra Illa de Menorca presenta el seu espectacle «Dance Parade OCIM», un passeig per la història de les danses, explorant ritmes, melodies i temes que s’han anat succeint al llarg dels temps, amb la participació dels ballarins Carme i Joan Taltavull. Una proposta que arribarà a l’espectador a través dels festivals de les Joventuts Musicals de Maó i de Ciutadella.

La primera de les actuacions tindrà lloc demà mateix i serà la clausura del Festival Musica Inter Tempora que Joventuts Musicals de Maó ha celebrat enguany, com a alternativa a l’habitual festival estiuenc. El concert tindrà lloc al Claustre del Carme, i l’orquestra estarà dirigida, com és habitual els darrers anys, per Francesc Prat.

Músics i ballarins pujaran dos dies després a l’escenari d’un altre claustre, en aquest el del Seminari, de Ciutadella, per oferir el setè concert del 48 Festival de Música d’Estiu, que es clausurarà dia 31 d’agost amb la darrera cita del programa.

Canvi de plans i nou repertori

Inicialment, la producció estiuenca de l’OCIM estava pensada per inaugurar els dos festivals amb orquestra gran i la «Cinquena Simfonia» de Beethoven, coincidint amb el 250è aniversari del seu naixement. Amb la pandèmia, però, l’OCIM va modificar el programa, apostant per un recull de danses de diferents èpoques històriques, tant del Renaixement com del segle XX, amb una formació reduïda i amb l’afegit de comptar amb dos ballarins en escena en alguns moments.

És així que es configura «Dance Parade OCIM», amb un repertori que inclou una selecció de sis danses de «Les indes galantes» de Rameau per encetar el concert, seguit de la «Dansa dels esperits sagrats a l’Elisi» de l’òpera «Orphée et Eurydice» de Gluck.

«Marcia e Fandango» de «Le nozze di Figaro» de Mozart; «Vals» del ballet «La bella durment» de Txaikovski; «Tango» de la «Història d’un soldat» de Stravinski i «Pièce en forme de habanera» de Maurice Ravel conformen el programa, en el qual també figuren altres obres, d’autors com Erik Satie i Claude Debussy. D’aquest darrer interpretaran «Clair de lune» de la «Suite bergamasque».