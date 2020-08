El Premi Born duplica su cifra récord: 571 obras presentadas

Un total de 571 obras se han presentado a la convocatoria XLV del Premi Born de Teatre que organiza el Cercle Artístic de Ciutadella. Se trata de una cifra histórica, que duplica con amplitud el registro de 2019 (228) y muy por encima también de la que esta la fecha era el récord, los 260 textos que optaron al galardón en 2017. Un crecimiento espectacular que desde la entidad organizadora sostienen que «puede estar causado» por el cambio introducido en las bases como consecuencia de la covid-19, que permite el envío de originales por e-mail ante las limitaciones del correo postal por las restricciones internacionales.

Los datos se dieron a conocer este miércoles en Can Saura, Ciutadella, durante la presentación de la campaña de micromecenazgo para la financiación del premio, cuyo ganador se dará a conocer en el transcurso de la gala que se celebrará el 24 de octubre. La organización no ha especificado aún el lugar en un año en el que se esperaba que pudiera regresar al Teatre des Born, que a día de hoy no ha reabierto aún sus puertas. Con esa opción sin descartar, la presidenta del Cercle, Lina Pons, manifestaba este miércoles que «no está definido y estamos barajando diferentes posibilidades».

En lo que se refiere a la procedencia de las obras, continúa siendo diversa, aunque se ha detectado un cambio de tendencia. El número de textos enviados desde el ámbito estatal representa un 80 por ciento. Hasta la fecha, Madrid solía ser la región con mayor participación, pero se ha visto superada por Catalunya con 165 títulos. Sin embargo, el castellano se mantiene como lengua principal, aunque con un ligero retroceso (73 por ciento).

En el ámbito internacional, la participación ha aumentado 11 puntos respecto a 2019, siendo Argentina, con 39 obras, el país con más presencia.

Con motivo de la avalancha de textos, para la presente edición se ha tenido que contar con cinco preseleccionadores. El jurado estará este año formado por Denise Duncan (actriz y dramaturga), Laurent Gallardo (profesor de estudios hispánicos y catalanes), Juan Vicente Martínez (profesor de filología inglesa y director de «Sagunt a Escena», Josep Solervicens (profesor especialista en el Renacimiento y Barroco) y menorquina Laura Pons (actriz). Está previsto que durante los meses de septiembre y octubre los miembros se reúnan en la sala Beckett de Barcelona para elegir los finalistas.