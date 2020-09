Poesia i música per tancar un Pedra Viva d’èxit tot i l’adversitat

El recital poètic musicat i amb projeccions «Exili» clausura aquest dimecres vespre, a les pedreres de Líthica, el Festival Pedra Viva 2020, l’edició més complexa de totes les celebrades fins ara, pel context sanitari, social i econòmic, però que així i tot l’organització es congratula per la capacitat per sobreposar-se a les circumstàncies, amb una programació que ha resultat exitosa i que ha regalat grans i emotius moments.

No era fàcil enguany mantenir una aposta cultural de la rellevància que ha anat obtenint, edició rere edició, aquest festival que s’emmarca en un paratge tan espectacular com les Pedreres de s’Hostal, a Ciutadella. Però s’ha assolit i amb èxit, veient la bona acollida que han tingut els espectacles programats, el darrer dels quals es podrà veure aquest vespre, en la clausura de l’esdeveniment. Una vetllada que inclourà el lliurament del premi Pedra Viva (500 euros) a la proposta més votada pel públic i valorada pel jurat professional. Se’l disputen els nou espectacles inclosos en la mostra menorquina «Pedra en Viu».

‘Exili’

Àlex Brendemühl (rapsode), Nora Buschmann (guitarra) i Lalo Garcia (projeccions) proposen «Exili», un espectacle que fusiona poesia, música i audiovisuals per a reflexionar al voltant de la idea de les migracions forçoses a causa de guerres, amb les consegüents pèrdues, abandonaments i desarrelaments envers la pàtria pròpia. I és a partir de lletres i músiques d’autors com Albéniz, De Falla, Brecht, Buñuel, Machado, Lorca, Espriu o Foix, que per un motiu o altre van haver de partir, que es teixeix les seves reflexions amb l’actualitat.

«Exili». Aquest dimecres, a les 20 hores, a les Pedreres de s’Hostal de Líthica.