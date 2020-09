‘Baf’, espectacle guanyador del Pedra Viva 2020

L’espectacle «Baf», creat per Carme Gomila, Aurora Bauzà, Gabriela Bianchi i Odile Carabantes, ha guanyat el Premi Pedra Viva 2020, amb una dotació econòmica de 500 euros. Així es va saber la nit d'aquest dimecres en la vetllada de clausura del Festival Pedra Viva que, un estiu més i tot i les dificultats, s’ha pogut celebrar, i amb èxit, a les Pedreres de s’Hostal, de Ciutadella.

El jurat, format per Sonia Gómez, Carme Castells, Joana Maria Serra i Pau Vadell, destaca que la proposta guanyadora és una «creació d’un laboratori d’investigació on se superposen els recursos digitals i tecnològics amb la feina artesanal», un fet que confereix a aquesta proposta escènica una gran càrrega d’humanitat i la capacitat de «transformar l’espai que habita».

Per altra banda, el treball del grup musical Ramé ha estat distingit amb una menció especial, «per la presència escènica i la seva qualitat tècnica i vocal», la qual ha permès «generar una atmosfera magnètica i recollir una sonoritat folk poc habitual».

Les dues propostes escèniques surten d’entre les vint-i-vuit que s’han presentat a aquesta tercera edició del certamen, nou de les quals van ser seleccionades com a finalistes. Són els nou espectacles que han configurat la secció Pedra en Viu, «ideada per a visibilitzar la creació dels artistes menorquins i tota la feina que fan les companyies de l’Illa».

Balanç molt positiu

Així ho apuntà ahir el director del festival, Joan Taltavull, qui manifestà, juntament amb Anna Gornés, que, en una edició difícil i incerta com cal altra, «ha estat un regal haver arribat fins aquí» i, a més, amb fets ben destacables. S’han incorporat disciplines noves al festival (òpera, gòspel, dansa vertical), hi ha hagut dues estrenes mundials («Proceso eterno» i «Harriá Herría») i una producció exclusiva («Il segreto di Susanna»), a més de quatre sold out.