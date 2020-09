Els Cinemes Canal Salat abaixen la persiana

Dia 10 tancaran els Cinemes Canal Salat. La crisi sanitària per la covid-19 i els seus efectes econòmics, i les darreres mesures de l’executiu autonòmic que obliguen a tancar el bar, fan inviable el negoci. Ciutadella es queda, de nou, orfe de sales d’exhibició.

La concessionària es reuneix avui amb l’Ajuntament de Ciutadella per mirar de rescindir el contracte de concessió, que finalitzava el desembre de 2021 i que tenia un any més d’opció de pròrroga. «Però no és viable, duim sis mesos amb la covid i hem estat tres mesos en un ERTO, però les despeses fixes han continuat», lamentava ahir Jaume Mayans, un dels dos socis del complex, juntament amb Andreu Torres.

«Vam obrir el 3 de juliol, vam arriscar, i ho hem pensat molt i és una decisió difícil, per noltros és un disgust molt gros. Va costar molt aixecar-ho el 2012 després de la crisi, i amb entrebancs com l’increment de l’IVA. Hem superat cops, però ara és inviable. I és que Mayans apunta a un descens del 90 per cent en la recaptació de juliol, i del 70 per cent a l’agost. El darrer mes «ha anat un poc millor, per dues pel·lícules d’èxit, ‘Padre no hay más que uno 2’ i ‘Tenet’», però aquestes xifres, que es repeteixen a Espanya, «no són assumibles».

Menjar i beure

L’estocada final és la nova regulació del Govern que «prohibeix menjar i beure als cinemes, i açò afecta molt». I és que «entre el 50 i el 60 per cent de l’entrada és per a les distribuïdores i drets d’autor, la resta just cobreix despeses». Assegura Mayans que «avui, un cinema, sense bar, crispetes, llaminadures i begudes, no subsisteix».

Amb tot, el panorama no ajuda. «Les previsions més optimistes parlen de mitjans 2021 perquè tornem a la normalitat» i Mayans recorda que «als Estats Units les sales estan tancades i les distribuïdores no treuen pel·lícules comercials», que són les que atreuen a un públic, per altra banda, que s’ho pensa molt abans d’anar al cinema.

«És una llàstima per Ciutadella, perd un espai cultural, no només com a cinema, també com a cineclub, per a projeccions escolars, per al Festival de Cinema de Menorca amb el qual col·laboram», recorden des de l’empresa que està pendent només de veure com es pot resoldre el contracte i de fer les gestions oportunes.

Ocimax de Maó

Els Cinemes Ocimax, de Maó, segueixen tancats. A Mallorca el grup només té obert els Multicines Ocimax i la setmana passada va obrir, «per provar», les sales d’Eivissa. «Però les xifres no han anat gaire bé», indicava ahir el gerent, Joan Salas, qui reconeix que «esperàvem més».

A la Pitiüsa major «farem una setmana més, i si anés bé, també obriríem a Maó, dia 18 o dia 25 de setembre», però la situació no és molt favorable. «No tenim més que restriccions, ara no podem vendre crispetes ni begudes», lamenta Salas, qui recorda que «esteim recaptant entre un 60 i un 70 per cent menys i les notícies per la covid no són bones». Açò fa que «la gent no vagi al cinema, sobretot els majors».

No ajuda la distribució escassa de pel·lícules. «’Padre no hay más que uno 2’» i ‘Tenet’ han funcionat molt bé». Salas confia que els quasi 10 milions recaptats pel film de Santiago Segura hauran animat les distribuidores.