Un fons històric de 40.000 fulls

Els 4.000 documents del Fons Làdico quedaran sota custòdia de l’Arxiu Històric de Maó, després que la família Sintas Ponte, descendent del llinatge Làdico, i el Consell, hagin firmat un acord de cessió, per tal de garantir la divulgació i la conservació d’aquest important llegat documental.

La família Sintas Ponte és descendent i posseïdora d’aquest fons documental de gran valor, que inclou milers de documents, la majoria dels quals escrits en castellà, però també en català, anglès, francès, alemany, suec i italià. Un arxiu que recull l’activitat pública i privada de quatre generacions d’una família de comerciants, naviliers i banquers d’origen grec, que s’establí a Menorca a través de Jordi Làdico Antipa, durant la primera dominació britànica, el 1753. Uns materials que inclouen documents de la societat mercantil Ládico Hermanos, amb les seves relacions comercials, nacionals i internacionals.

Investigació

El Fons Làdico quedarà dipositat a l’Arxiu Històric de Maó, on restarà a disposició per a la investigació històrica. I és que entre els seus fulls, hi ha documentació personal i familiar, però també política, nàutica i navegació. Teodor Làdico i Font va tenir càrrecs consulars i va ser diputat i ministre d’Hisenda, i el seu pare Jordi Teodor Làdico Mirandoli també van tenir dedicacions consulars, a més de senador i batle de Maó.

Amb aquest acord materialitzat aquest divendres, s’intenta posar fil a l’agulla definitivament per completar la digitalització del fons. Car recordar que el 2010 i el 2016 ja es van signar sengles convenis amb l’Institut Menorquí d’Estudis i la Universidad Complutense de Madrid per digitalitzar, descriure i catalogar els documents, però les tasques van quedar interrompudes, havent-se catalogat 1.741 documents. Ara, l’objectiu és completar la feina, per tal que aquest llegat pugui ser difós i se’n garanteixi la seva preservació.