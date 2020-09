Units contra la precarietat en el món de la cultura

Desenes d’artistes, tècnics de so i d’audiovisuals i també gestors culturals es van reunir ahir fosquet, al Claustre del Carme, de Maó, per escenificar la unió del món de la cultura i els espectacles, que reclama ajudes urgents per a un sector que està patint de forma molt dràstica les conseqüències de la pandèmia.



Era una concentració silenciosa que responia a la crida llançada a nivell estatal per part de MUTE Ibérica (Mobilització Unida de Treballadors de l’Espectacle), que aquest dijous ha convocat actes en ciutats de tot el país per a reivindicar l’atenció dels governants, en un moment en què la cultura està sotmesa a condicions canviants, de seguretat i sanitàries, que dificulten cada vegada més el treball dels professionals del sector, amb contínues cancel·lacions d’esdeveniment.



A Menorca, aquest primer acte reivindicatiu celebrat a Maó tindrà continuïtat amb la convocatòria que ha fet, per aquest dijous a Alaior (plaça Constitució, 18.30 hores), el Col·lectiu ArtsEnlaire.