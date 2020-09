Un ‘toc’ d’atenció musical

Clara i Ariadna Peya arriben aquest divendres (21 hores) al Teatre Principal amb «Suite TOC núm. 6», un espectacle de música i dansa que aborda les malalties mentals en les societats actuals, carregades d’estigmes i sofriments sovint invisibles per a la majoria. Una proposta que està dedicada en aquesta ocasió a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca (AFEM), tot aprofitant la proximitat del Dia Mundial de la Salut Mentals.

Les Impunxibles representen la fusió artística entre el piano de Clara Peya i la dansa de la seva germana Ariadna, amb un muntatge que reuneix les qualitats artístiques d’ambdues, cohesionades de forma harmoniosa per a donar veu a col·lectius silenciats com els malalts mentals i per afavorir la desestigmatització dels trastorns mentals.

Simbiosi artística

A través de música i dansa i mesclant llenguatges, les Peya investiguen sobre l’escenari a través d’altres disciplines artístiques, assolint un llenguatge propi per endinsar-se en la reflexió sobre què és allò que determina que una societat sigui sana o no. Així, les artistes intenten «posar llum a un tema silenciat» com és la simptomatologia del TOC, del Trastorn Obsessiu Compulsiu, contemplant com són els «discursos oficials contra l’hegemonia de les mirades imperants».

I és que el TOC no és quelcom desconegut per ni per a Clara Peya ni per a la seva germana, ja que fa més d’una dècada la pianista va ser diagnosticada d’aquest trastorn que miren de fer visible a través de «Suite TOC núm. 6», per explorar els estigmes i també la forma de relativitzar el patiment, fent entendre que realment «vivim en una societat malalta on és molt difícil no emmalaltir». Un món basat en un consumisme i un capitalisme ferotges, que creen «desigualtats profundes que generen un patiment que es fa molt difícil de sostenir individualment».

L’autoria de l’espectacle és de Judith Pujol, Maria Velasco i Les Impunxibles, amb les germanes com a directores i creadores de les coreografies i la música, en un espectacle on actuen juntament amb Èlia Farrero, Pau Vinyals i Adrià Viñas.

L’artista empordanesa arriba a Maó amb nou disc sota el braç, «Estat de larva», nascut durant l’estat d’alarma, com bé indica el seu títol. Inclou setze composicions amb títols monosil·làbics que conformen la frase «No sé vosaltres però jo necessito pell per viure».

Amb subtítols, llenguatge de signes i xerrada post-funció

L’espectacle és en català, està subtitulat en castellà i compta amb traducció en llenguatge de signes (en català). El preu de les entrades és d’entre 15 i 20 euros, amb un descompte del 50 per cent per als socis d’AFEM i del Teatre Principal de Maó. Aquesta és una aposta del Teatre Principal de Maó, amb la col·laboració del programa Platea i l’INAEM.

A més, quan acabi la funció, a la sala s’iniciarà una xerrada amb l’equip artístic i moderada per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca. L’objectiu és públic i artistes, comparteixin reflexions entorn a les malalties mentals.