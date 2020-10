Primer tast del Talaiòtic Fest a Torralba

El jaciment Torralba d’en Salort es va vestir ahir de gala. Va acollir la presentació del primer festival de recreació històrica a Menorca, l’anomenat Talaiòtic Fest, amb un tast ben saborós d’aquesta proposta cultural i històrica que es preveu celebrar a la tardor de l’any que ve. Aquest festival que promou l’Associació d’Amics de Torralba oferirà al públic un caramull de propostes dirigides a difondre la Menorca Talaiòtica i l’època Antiga a Menorca.

L’acte celebrat ahir volia començar a obrir boca al públic. I ho va aconseguir. L’aforament per a l’acte, establert en un màxim de 40 persones, es va completar. Després d’una explicació sobre aquest festival, el públic va poder assaborir-ne un primer tast amb un monòleg a càrrec de l’actor Javier Galindo qui s’encarnà en la figura de l’historiador romà Plini el Jove. Va conduir el públic cap a un entrenament talaiòtic de foners a càrrec del Grup de Tir de Fona. Finalment, es va presentar al públic un audiovisual que es projectà dins l’hipogeu que enguany s’ha obert al públic.

Irene Riudavets, cogestora del jaciment i coordinadora del festival, explica que ja havia de celebrar-se enguany, però la crisi sanitària va obligar a aturar les previsions que ara es traslladen a la propera tardor sempre que la covid-19 ho permeti. El Talaiòtic Fest se centrarà en la Romanització i durant tres dies hi haurà tallers, visites teatralitzades, monòlegs i recreacions. El plat fort l’oferirà el grup Barcino Oriens de recreació històrica qui muntarà un exèrcit romà amb màxim rigor històric, tant en la vestimenta com en les armes.

El conseller Miquel Àngel Maria va alabar ahir a Amics de Torralba per ser «pioners en aquest camí, per tenir el coratge d’organitzar el primer festival de recreació històrica» que a Menorca encara estem en els inicis d’aquestes activitats. I afegí que «la cultura, en general, i la gestió del patrimoni, en particular, tenen un gran potencial de creixement i la futura declaració és un estaló per avançar en aquest camí». L’activitat pretén recolzar la candidatura Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial. L’organització del festival es fa conjuntament entre Amics de Torralba i el Consell. També hi col·laboren Nurarq i la Fundació Illes Balears. El Consell va aprovar un conveni amb l’Associació de devers 9.000 euros per a la presentació del festival.