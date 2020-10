Rafel Jofre torna al Roser 15 anys després

L’horitzó, el real i el metafòric, és el tema central de la nova exposició del pintor i escultor Rafel Jofre, que es pot visitar a la Sala del Roser, a Ciutadella, fins al pròxim 28 de novembre, de dilluns a dissabte, de 10.30 a 13 hores i de 17 a 20 hores. Quinze anys després de la seva darrera exposició a l’Illa, Jofre ofereix una nova mostra de la seva obra hiperrealista.

Seixanta obres -cinquanta-nou pintures i una escultura- formen aquesta exposició, «Horitzó», amb diverses aquarel·les de petit format i olis de 140x140. A les diferents obres, Jofre mostra el seu domini de la tècnica hiperrealista i ofereix un paisatge en el qual predomina la mar i el cel, amb l’horitzó, una metàfora del pas del temps, de la vida. «L’horitzó representa el lloc que anam construint amb el nostre caminar, on tenim els nostres projectes i les nostres il·lusions», afirma.

En els quadres també destaca la presència humana, una dona i els seus fills, en realitat una alumna que assistia a les seves classes i que ha anat formant la seva pròpia família. Una mare i els fills que protagonitzen diferents quadres al llarg de les diferents estacions de l’any.

A la Sala del Roser destaca la darrera escultura de marbre de Rafel Jofre, que ha batejat amb el nom d’«Absència», una figura femenina en posició vertical (200x60x90) i d’entre 1.600-1.700 kg, «una jove que no pensa en res, que està en silenci, que no té cap lligam i que es lliure», assegura l’artista. L’escultura forma part de l’exposició pictòrica i està acompanyada per tres murals, de grans dimensions (3,5x2 metres), amb l’omnipresència de l’horitzó com a realitat visual i metàfora de la vida.

«Absència», modelada en marbre, presenta uns lligams amb «Sa dormidora», l’escultura de Jofre instal·lada a la seu del Consell insular a Maó. La nova escultura és fruit d’un llarg procés de feina que ha durat uns deu anys, tot i que «durant aquesta dècada hi he treballat només els diumenges, unes quatre horetes cada dia», assevera. «Absència», que en un principi el seu autor va oferir al Consell sense resultat positiu, finalment ha estat donada al poble de Ciutadella, «estem mirant amb l’Ajuntament una possible ubicació, sempre que pel seu pes sigui possible, que no és Can Saura com s’ha dit», conclou Jofre.